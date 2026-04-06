06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Egeliler için 3'üncü Lig'de hayati 180 dakika

Ege ekiplerinden Balıkesirspor Play-Off'u garantilerken, Altay, Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK dahil düşme hattındaki takımların kaderi son iki haftada belli olacak.

06 Nisan 2026 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege takımlarının yer aldığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattı şekillenirken, Nazilli Spor'un veda ettiği ligden düşecek diğer 3 takım son 180 dakikada belirlenecek.

Grupta Ege temsilcilerinden Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Belediyespor'un ardından en yakın rakibi Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Balıkesirspor da bitime 2 hafta kala Play-Off biletini aldı. Evinde fırsat tepen Denizli İdmanyurdu'nun yanı sıra yine evindeki sezonun son maçında Eskişehir Anadolu'ya tek golle yenilen Uşakspor'un Play-Off şansı kalmadı. Kulüp Başkanı Mustafa Yalım, Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada ağabeyi olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte tutuklanan Uşakspor, son hafta ligden çekilen Nazilli'den hükmen 3 puan alacak olmasına rağmen havlu attı.

3 İZMİR TAKIMININ BİRDEN DÜŞME İHTİMALİ DE VAR

Grupta üst sıralar şekillenirken düşme hattında son iki hafta nefes kesecek. Evinde 5-0'lık Karşıyaka mağlubiyetiyle 21 puanla düşme hattında kalan Bornova 1877 ve Altay'la 1-1 berabere kalan 20 puanlı İzmir Çoruhlu FK bu hafta kazanamazsa küme düşecek. Bornova bu hafta maçı kazanıp şampiyonluğu garantileme peşindeki Kütahyaspor'a konuk olacak. Çoruhlu ise Uşak'ı ağırlayacak. 22 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Altay bu hafta Nazilli'yle oynaması gereken maçı hükmen kazanıp puanını 25 yapacak. 19 puanla düşme hattındaki Afyonspor ise iddiasız Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Çoruhlu 2'de 2 yaparsa Altay'ın son hafta Afyonspor'a yenilmesini bekleyecek. Bu ihtimalde Çoruhlu kurtulup, Altay, Bornova ve Afyon düşecek. Çoruhlu ve Bornova takılır, Afyon hem Tire'yi hem de en az 2 farkla Altay'ı yenerse 25 puana ulaşıp kurtulacak. Bu ihtimalde 3 İzmir takımı Altay, Bornova ve Çoruhlu FK amatöre düşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
