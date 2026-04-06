06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi

Alperen Şengün, Rockets'ın Warriors'ı 117-116 mağlup ettiği mücadeleyi 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 2 blokla tamamladı - Batı Konferansı lideri Thunder, Jazz'ı 35 sayı farkla 146-111'lik skorla geçti

06 Nisan 2026 10:45
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün maç kazandıran basketiyle Warriors'ı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117-116 mağlup etti.

Chase Center'da Warriors'a konuk olan Rockets, Alperen Şengün'ün bitime 11 saniye kala attığı basketle kazanarak üst üste 6, sezonun 49. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen, 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 2 blok üretti. Kevin Durant 31 ve Jabari Smith Jr 23 sayı kaydetti.

Peş peşe 4 olmak üzere 42. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 29 ve Brandin Podziemski 18 sayı attı.

- Thunder'dan art arda 5. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz'ı 35 sayı farkla 146-111 yenerek arka arkaya 5, sezonun 62. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Chet Holmgren 21 ve Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı buldu.

Art arda 9, bu sezon 58. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 34, Kyle Filipowski ise 20 sayıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.