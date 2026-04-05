Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 69. dakikada Arnaud Kalimuendo ile 2-0 öne geçti.



Köln, 70. dakikada Jakub Kaminski ile farkı 1'e indirdi. Alessio Castro-Montes, 83. dakikada skora dengeyi getirdi.



CAN OYNAMADI, CENK 90 DAKİKA SAHADAYDI



Frankfurt forması giyen milli yıldızımız Can Uzun, mücadelede yedek bekledi. Köln forması giyen bir diğer milli futbolcumuz Cenk Özkacar ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



KÖLN İÇİN KRİTİK PUAN



Ligde son 5 maçta 8 puan toplayan Frankfurt, 39 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligde 8 maçtır kazanamayan Köln, 27 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde yer aldı.



GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR VAR



Frankfurt, gelecek hafta 17. sırada yer alan Wolfsburg'a konuk olacak. Köln ise 1 sıra üstündeki Werder Bremen ile kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.



