05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı

Eintracht Frankfurt, Köln karşısında 3 dakikada 2 gol buldu, ardından konuk ekibin 2 golüne engel olamadı.

05 Nisan 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 69. dakikada Arnaud Kalimuendo ile 2-0 öne geçti.

Köln, 70. dakikada Jakub Kaminski ile farkı 1'e indirdi. Alessio Castro-Montes, 83. dakikada skora dengeyi getirdi.

CAN OYNAMADI, CENK 90 DAKİKA SAHADAYDI

Frankfurt forması giyen milli yıldızımız Can Uzun, mücadelede yedek bekledi. Köln forması giyen bir diğer milli futbolcumuz Cenk Özkacar ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

KÖLN İÇİN KRİTİK PUAN

Ligde son 5 maçta 8 puan toplayan Frankfurt, 39 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligde 8 maçtır kazanamayan Köln, 27 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde yer aldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR VAR

Frankfurt, gelecek hafta 17. sırada yer alan Wolfsburg'a konuk olacak. Köln ise 1 sıra üstündeki Werder Bremen ile kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
