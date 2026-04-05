Esenler Erokspor, 3 golle 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sivasspor, evinde Esenler Erokspor'u konuk etti.



4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.



Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Onur Ulaş, 33. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90+4 Yunus Emre Gedik kaydetti.



Sivasspor'un tek golü ise 88. dakikada Daniel Avramovski'den geldi.



Bu sonuçla Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Esenler Erokspor 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.



Esenler Erokspor puanını 66'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu; Sivasspor ise 47 puanla 9. sırada kaldı.



Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak, Esenler Erokspor ise Süper Lig'e yükselme mücadelesinde en yakın rakibi Amed SK'yi evinde ağırlayacak.



