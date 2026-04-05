05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

İlhan Palut: ''Mücadeleden memnunum''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu.

05 Nisan 2026 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: ''Mücadeleden memnunum''
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bugün alınan puanın kendileri açısından kazanç olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 7 haftaya girdiklerini hatırlattı.

Üst ve alt taraflar için de kritik haftalara girildiğini aktaran Palut, "Alt taraflar için mevcut tabloyu biliyorsunuz. Yani her puan inanılmaz değerli, önemli. Çok önemli bir karşılaşma. Çok önemli bir deplasmandı bizim için. Samsunspor takımı da ligin kalbur üstü takımlarından bir tanesi. Dönem dönem Süper Lig'de istemediği periyotlar onlar da yaşadı. Fakat bu potansiyellerini değiştirmiyor. Zor bir maç olacağını maçın öncesinde biliyorduk. Ama rakibi önde baskıyla karşılamayı planlamıştık. Bunu gole kadar sürdürebildik başarıyla. Gole kadar oyunumuzdan memnunum. Başa başa bir oyun vardı. Fakat golü yediğimiz dakikadan sonraki periyoda baktığınız zaman yüzde 77'lik bir top oynama oranına ulaştı Samsunspor. Gol attıktan sonra oyun planımızdan geri adım attık. Bu bizim için son derece kötü bir periyottu." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında yine önde baskı yaparak başladıklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tekrar daha öne çıkalım, topa sahip olalım, kolay kaybetmeyelim. Bir 10 dakikada 2. yarı sürdürebildik. Ondan sonra doğruyu söylemek gerekirse stoperiyle, bekleriyle, oyunu domine eden, golü arayan bir Samsunspor takımı gördük ve gerçekten basit hatayı az yaptılar. Belki biz yeteri kadar rahatsız etmemiş olabiliriz. Maçın geneline baktığınız zaman evet, gol beklentileri birbirine yakın gibi görünüyor ama dürüstlükle kabul etmek lazım ki Samsunspor'un daha dominant olduğu bir oyun izledik. Ben genel manada mücadelemizden memnunum. Memnun olmadığım periyotlar var. Ama genel olarak mücadeleden dediğim gibi memnunum. Evet, bugün alınan bir puan genel olarak oyuna baktığınız zaman bizim için bir kazanç olarak görülmeli."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
