05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Göztepe'de hasret sona erdi

Göztepe, ligde Gençlerbirliği deplasmanında kazandı ve altı haftalık hasretine son verdi.

05 Nisan 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de hasret sona erdi
Süper Ligi'de Göztepe, 6 maçlık galibiyet hasreti sonrası deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Avrupa yarışını sürdürürken, çarşamba günü evinde lider Galatasaray'la oynayacağı erteleme maçı öncesi moral kazandı.

Daha önce son galibiyetini 31 Ocak'taFatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek alan Göz-Göz, 2 ayın ardından galibiyeti hatırladı. Rakibini ilk yarıda Miroshi, ikinci yarıda Bokele'nin penaltıdan attığı gollerle mağlup eden Göztepe, milli aranın ardından yeşil sahalara 21 gün sonra moralli döndü. Puanını 46'ya çıkaran İzmir temsilcisinde savunmada Bokele ise dördüncü sarı kartını görerek Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İki takım adına da çok zor ve sıkı bir maçtı çünkü iki takımın da puana ihtiyacı vardı. İki takım da baskı altındaydı. Tabii ki bu durum zaman zaman maçın kalitesini etkiledi. Daha önce bizim hak edip kazanamadığımız maçlar olmuştu. Bugünse mücadele ettiğimiz ancak aynı zamanda kazanmak adına şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Organizasyon anlamında sahada iyi bir Göztepe vardı. Rakibimize neredeyse hiç fırsat vermedik. Gençlerbirliği iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Onların da ileride daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi. Göz-Göz'de maç sonrası Godoi'nin doğum günü de galibiyetin ardından soyunma odasında kutlandı.

3 PUAN FURKAN'A HEDİYE

Göztepe, kritik Gençlerbirliği galibiyetini maç öncesi antrenmanda diz çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşayan Furkan Bayır'a armağan etti. Sarı-kırmızılı futbolcular deplasmanda ilk golün ardından Furkan'ın formasını açtı. Göztepe'den, "Futbol A Takımımız, bugünkü maçta attığımız ilk golün ardından, antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Furkan Bayır'ın formasını açarak golü ve galibiyeti ona armağan etti. Furkan'ın en güçlü şekilde döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklaması yapıldı.

SADULLAH ACELE YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe tarihinin efsane eski futbolcularından Sado lakaplı Sadullah Acele, sarı-kırmızılı takımı Gençlerbirliği deplasmanında yalnız bırakmadı. Acele, maçta Onursal Başkan Mehmet Sepil ve taraftarlarla bir araya geldi. Göztepe, efsane futbolcunun oynadığı dönemde kendisine yazılan tezahürattan alıntı yaparak, "Doğan İrfan ortala, bombala Sado bombala! 1978-90 yılları arasında şanlı formamızı terleten İmparator Sado, Ankara'da Göztepemizle birlikteydi. İmparator Sado, Onursal Başkanımız Mehmet Sepil ile de bir araya geldi" mesajını yayınladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
