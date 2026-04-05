05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına karşı iyi karne!

Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiledi.

calendar 05 Nisan 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını artıran Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.

Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Sezonun 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin ikinci yarısında 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, ikas Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da bu hafta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

63 puanın 26'sını İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, sezonda İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 63 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 41'ni elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

882 günlük hasrete son verdi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük maç galibiyeti hasretine de son verdi.

Büyük maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 882 gün sonra büyük maç galibiyeti elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
