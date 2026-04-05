05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Galatasaray'dan Bursa karşısında farklı galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Bursaspor'u 92-70 mağlup etti.

calendar 05 Nisan 2026 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 17:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol'u ağırladı.

Galatasaray, Bursaspor karşısında sahadan 92-70 galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte 15. galibiyetini elde etti. Bursaspor, 18. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Yukatel Merkezefendi deplasmanına gidecek. Bursaspor, sahasında Türk Telekom Basketbol'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basletbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Rıdvan Öncel 15, Palmer 15, Gillespie 2, White 7, Ellis, McCollum 12, Tibet Görener, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 11

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 15, Smith 19, Konontsuk 2, Nnoko 10, Georges-Hunt 2, Childress 16, Bora Satır, Berk Can Akın 3, Delaurier 3, Yesukan Onar, King

1. Periyot: 26-17

Devre: 47-39

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.41 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.