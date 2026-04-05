05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Goretzka'dan Real Madrid için açıklama

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç için konuştu.

calendar 05 Nisan 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alman orta saha oyuncusu, "Daha önce Real Madrid karşısında başarılı olamadık. Son yıllardaki istatistiklerimizi tersine çevirmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Goretzka, "Real Madrid, olağanüstü bireysel kaliteye sahip ancak bu sezon kötü anlar da yaşadılar. Şu anda onlardan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılılar. Hazırlıklı olacağız." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid'e konuk olacak.

Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Goretzka, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
