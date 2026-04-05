Goretzka'dan Real Madrid için açıklama

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Real Madrid ile oynayacakları maç için konuştu.



Alman orta saha oyuncusu, "Daha önce Real Madrid karşısında başarılı olamadık. Son yıllardaki istatistiklerimizi tersine çevirmek istiyoruz." dedi.



Sözlerine devam eden Goretzka, "Real Madrid, olağanüstü bireysel kaliteye sahip ancak bu sezon kötü anlar da yaşadılar. Şu anda onlardan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılılar. Hazırlıklı olacağız." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid'e konuk olacak.



Bayern Münih forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Goretzka, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



