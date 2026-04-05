Antalya'da 21. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Antalya'da bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

calendar 05 Nisan 2026 18:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 82 ülkeden 10 binden fazla koşucunun katılımıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen maraton profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki Cam Piramit önünden başlayan yarışlarda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki kent protokolü de yer aldı.

Organizasyonda, 82 ülkeden 10 binden fazla sporcu, maraton, yarı maraton, 10 ve 5 kilometre ile TeamRun kategorilerinde ter döktü.

Maratonda yürüme ve görme engellilerin yanı sıra bazı katılımcılar, kucaklarında çocukları, evcil hayvanları ve bebek arabalarıyla koştu.

Koşuların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Maratonda 42 kilometrede erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Kirill Karpov ikinci ve Murat Kaya da üçüncü, kadınlarda ise Ekaterina Evgrafova birinci, Iuliia Demirdzhi ikinci ve Natalia Kahraman üçüncü oldu.

Yarışmada 21 kilometre kategorisinde Abdelali Bouazzaoui birinciliğe, Recep Berk Şenyurt ikinciliğe ve Mestan Turhan üçüncülüğe ulaşırken, kadınlarda Bernadette Dick birinciliği, Duygu Başkaya Sezer ikinciliği ve Elena Tokmakova da üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre yarışlarında ise birinci Yunus Emre Akkuş, ikinci Mustafa Bakır ve üçüncü Hakan Tazegül olurken, kadınlar 10 kilometre koşusunda Victoria Samylova birinci, Ceren Yılmaz ikinci ve Valeriia Belimovo üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Anatolia Hospital isim ve sağlık sponsorluğuyla maratona destek verdi.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.