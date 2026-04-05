05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sefer Yılmaz: ''İnşallah sonu Süper Lig olacak''

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekipplerinden Bodrumspor'un teknik direktörü Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Nisan 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 18:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK ile 7 Nisan'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlılarını sürdürdü.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 maçlık galibiyet serilerini 5'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların dışında son bir ayın kendileri için güzel geçtiğini belirten Yılmaz, "7-8 haftalık bir zamanda kaybettiğimiz maçlar vardı. Onların telafisini çok güzel yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalılarımız döndü. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle sona giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge." diye konuştu.

"İNŞALLAH SONU SÜPER LİG OLACAK"

Sefer Yılmaz, taraftarlarının da takımın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah sonu Süper Lig olacak, bizim içimizden öyle geçiyor. Onun için de çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Uzun süreli sakatlıkları olan Celal ve Gökdeniz vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de daha birkaç haftası var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var. Mert'in bitti, inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz. Tam takım oluyoruz. Bu da bizi daha iyi bir duruma getirdi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
