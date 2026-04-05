05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ertuğrul Doğan: "Herkes haddini bilecek!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrası basın mensuplarına konuştu.

04 Nisan 2026 23:26 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 00:11
Ertuğrul Doğan: 'Herkes haddini bilecek!'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HAKEMİN PERFORMANSINI BEĞENMEDİM"

Hakem sorusu üzerine Ertuğrul Doğan "Hakem Cihan Aydın'ın performansını beğenmedim! Açık ve net! Bu kararlara rağmen sahada başarılı olan oyuncularımı tebrik ederim." dedi.

"TRABZON MEDYASI! SAKİN OLUN!"

Maçı değerlendiren Ertuğrul Doğan "Sayın Fatih Tekke'yi ve tüm oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün burayı dolduran Trabzonspor taraftarını da tek tek tebrik ediyorum; bu çocukları yalnız bırakmamaları çok önemliydi.

Tüm camiamıza hayırlı olsun. Tabii bu sadece bir galibiyet. Bugünün mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız, ama yarından itibaren önümüzdeki haftayı planlayacağız. Galatasaray maçı 3 puandı, Alanya maçı da 3 puan; bir maçtan fazlası değildi bizim için.

Trabzonspor medyasından ricam, yarın pazar keyfimizi yapalım ama pazartesiden itibaren uçmayalım! Rakiplerin bütçeleri çok yüksek, Fatih Tekke ve ekibi çok güzel iş yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız." dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN!"

Ertuğrul Doğan ayrıca "Kimse Trabzonspor'u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum.

Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim; bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak." ifadelerini kullandı.

"PRİMDE DE LİDERİZ!"

"Galatasaray 1 milyon euro prim açıkladı, siz mütevazi davrandınız" sözleri üzerine Ertuğrul Doğan "Ben biraz önce daha fazla prim verdim. Primde de lideriz" dedi.

"FATİH TEKKE İLE 3-4 YIL..."

Öte yandan Ertuğrul Doğan "Fatih Tekke ile birlikte 3-4 yıllık bir planlamamız var. Planlamanın ilk yılında Fatih Tekke ve ekibi başarılı oldu. Bu yılın kazananı Fatih Tekke, ekibi ve Trabzonspor'dur." açıklamasını yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
