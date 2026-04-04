05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Bayern Münih'ten çılgın geri dönüş!

Bayern Münih, Freiburg deplasmanında 80. dakikaya 2-0 geride girip 3-2 kazandı.

calendar 04 Nisan 2026 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 18:35
Bayern Münih'ten çılgın geri dönüş!
Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Freiburg, 46. dakikada Johan Manzambi'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle öne geçti.

71. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Lucas Holer, ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkarttı.

Bayern Münih, 20 yaşındaki orta sahası Tom Bischof'un 81 ve 90+2'de attığı gollerle eşitliği sağladı.

18 yaşındaki Lennart Karl ise 90+9. dakikada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü attı.

SERİ 14 MAÇA ÇIKTI

Deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bayern Münih, puanını 73 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.

BAYERN MÜNİH'İN ZORLU FİKSTÜRÜ

Bayern Münih, hafta içinde Real Madrid ile karşılaştıktan sonra ligde St.Pauli deplasmanına gidecek. Freiburg ise Mainz'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
