Bayern Münih'ten çılgın geri dönüş!

Manzambi'de Bayern Münih filelerine mükemmel gol!



Manuel Neuer'in hatasını Höler değerlendirdi ve Bayern Münih, Freiburg deplasmannda 2-0 geriye düştü!



80. dakikada Bayern Münih 2-0 gerideydi.



Bu golle 3-2 kazandılar.



Tom Bischof'tan harika bir uzak mesafe golü! Bayern Münih farkı 1'e düşürdü.



20 yaşındaki Tom Bischof, Bayern Münih'i ipten aldı.



Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-2'lik skorla kazandı.İlk yarısı 0-0 biten maçta Freiburg, 46. dakikada Johan Manzambi'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle öne geçti.71. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Lucas Holer, ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkarttı.Bayern Münih, 20 yaşındaki orta sahası Tom Bischof'un 81 ve 90+2'de attığı gollerle eşitliği sağladı.18 yaşındaki Lennart Karl ise 90+9. dakikada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü attı.Deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bayern Münih, puanını 73 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.Bayern Münih, hafta içinde Real Madrid ile karşılaştıktan sonra ligde St.Pauli deplasmanına gidecek. Freiburg ise Mainz'a konuk olacak.