Paul Onuachu'dan Galatasaray karşısında bir ilk!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettikleri Galatasaray karşısında ilk kez fileleri havalandırdı.
Nijeryalı santrforun 4. dakikada attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki 22. golü oldu ve Galatasaray'ın bu sezon ligde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan 2,01 boyundaki yıldız golcü, bu sezon 9. kez kafa golü attı.
Gol anında orta alanın sağında topu bulan Wagner Pina, iki rakibini geçtikten sonra ceza sahası sağ yan çizgisine yakın noktadan ortasını yaptı. Penaltı noktasının soluna gelen topa kafa vuruşu yapan Onuachu, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a attığı gollerle de dikkat çeken Nijeryalı santrfor, Galatasaray'a karşı ikinci maçında ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
