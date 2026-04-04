Trabzonspor zirve yarışını alevlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, 4. dakikada Paul Onuachu'nun kafa golüyle öne geçti. Galatasaray, bu sezon ligdeki en erken golünü yerken Onuachu ise ligde 22. kez fileleri havalandırdı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo'nun golüyle eşitliği sağladı.
VAR ÇAĞIRDI, CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Wagner Pina'ya müdahalesi sonrası hakem Cihan Aydın sarı kartına başvurdu. VAR hakemi Erkan Engin, Cihan Aydın'ı 'potansiyel kırmızı kart' için incelemeye çağırdı. Hakem Cihan Aydın, monitörden incelemesi sonrası sarı kart kararında kaldı.
TRABZONSPOR YİNE DURAN TOPTAN ATTI
Trabzonspor, 62. dakikada stoperi Chibuike Nwaiwu'nun kafa golüyle bir kez daha öne geçti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü atan takım olan Trabzonspor, Nwaiwu'nun golüyle bu alanda bulduğu skor sayısını 22'ye çıkardı.
TRABZONSPOR, G.SARAY'A KARŞI 6 MAÇ SONRA GALİP
Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 6 lig maçının ardından mağlup etti. Bordo mavililer, ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederek puanını 63'e yükseltti.
GALATASARAY, 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 4 maç sonra yenilen 1 maçı eksik Galatasaray, 64 puanda kaldı.
FATİH TEKKE'DEN KARİYERİNDE İLK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı 8. maçında ilk kez mağlup etmeyi başardı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Trabzonspor, gelecek hafta 11 Nisan Cumartesi günü 17.00'de Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba 20.00'de Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak. Ardından 12 Nisan Pazar günü yine 20.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu. Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.
Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.
Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.
NWAKAEME, 27 HAFTA SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.
Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.
Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.
OSIMHEN'İN YERİNE ICARDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.
Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.
UĞURCAN 216 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA
Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi koreografi düzenledi. Yaklaşık 40 bin kapasiteli Papara Park'ta 2 bin civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.
19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.
26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.
30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.
37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Singo'nun altıpas içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
62. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden ağlara gitti: 2-1
67. dakikada sağ taraftan ceza alanına ilerleyerek Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Augusto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda, çizginin önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.
70. dakikada Icardi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan top altıpas içindeki Lemina'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana, topu kontrol etti.
90. dakikada Icardi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Asprilla'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Süleyman Özay
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 88 Umut Nayir), Folcarelli, Zubkov (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 79 Bouchouari), Nwakaeme (Dk. 79 Lovik), Onuachu
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Jakobs (Dk. 46 Eren Elmalı), Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina (Dk. 83 Asprilla), Torreira (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 68 Sallai), Yunus Akgün (Dk. 89 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Goller: Dk. 4 Onuachu, Dk. 62 Nwaiwu (Trabzonspor) Dk. 48 Singo (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ozan Tufan, Dk. 77 Onana, Dk. 77 Pina (Trabzonspor), Dk. 51 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Sanchez, Dk. 79 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
