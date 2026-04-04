Dortmund, 90'dan sonra 2 golle güldü!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı.



Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Uzun süre gol sesi çıkmayan mücadelede Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 90+4'te Karim Adeyemi ve 90+6'da Julian Brandt kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Dortmund, 64 puana ulaşarak 2. sıradaki yerini korudu ve zirve takibini sürdürdü.



Ligde 6 maç sonra ilk kez yenilen Stuttgart ise 53 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.



Bundesliga'nın 29. haftasında Dortmund, Leverkusen'i konuk edecek. Stuttgart ise Hamburg'u ağırlayacak.