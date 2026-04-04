05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

9 gollü maçta Leverkusen, geriden gelip kazandı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, taraftarı önünde Wolfsburg'u 6-3 mağlup etti.

calendar 04 Nisan 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 18:46
Haber: Sporx.com
9 gollü maçta Leverkusen, geriden gelip kazandı
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg kozlarını paylaştı.

Bay Arena'da oynanan nefes kesici maçta galibiyete uzanan taraf, 6-3'lük skorla ev sahibi Leverkusen oldu.

Mücadelede perdeyi Wolfsburg'dan Jonas Wind açtı. Danimarkalı oyuncu 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekibin 30. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Alejandro Grimaldo skora dengeyi getirdi.

Bu golün santrasında ise Wolfsburg tekrar öne geçmeyi bildi. 31. dakikada bir başka Danimarkalı Joakim Maehle takımını tekrar öne geçirdi.

Bu golden 7 dakika sonra Christian Eriksen penaltıdan durumu 3-1'e getirdi.

Böylelikle Wolfsburg'un 3 golünü de Danimarkalı futbolcular kaydetmiş oldu.

İlk yarının son dakikalarına girerken Bayer Leverkusen'de Alejandro Grimaldo tekrar sahneye çıktı. İspanyol oyuncu, 44. dakikada bulduğu gol ile ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarı başlarken oyuna dahil olan Patrick Schick, 53. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 3-3'e getirdi.

Bu golden sonra öne geçmek için baskısını arttıran Leverkusen, aradığı golü 68. dakikada Edmond Tapsoba ile buldu.

73. dakikada Ibrahim Maza ile farkı ikiye çıkartan Bayer Leverkusen, son sözü uzatma anlarında söyledi...

90+6. dakikada sahneye çıkarak takımının 6. golünü kaydeden Malik Tilman, maçın skorunu duyurdu.

Bu sonuçla birlikte 49 puana yükselen Bayer Leverkusen 6. sıradaki yerini korudu.

Wolfsburg ise 21 puanda kalarak ligin 17. sırasında kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Bayer Leverkusen, ligde gelecek hafta Signal Iduana Park'ta Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Wolfsburg ise 3 puan hasretini dindirmek için sahasında Frankfurt'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
