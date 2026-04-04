9 gollü maçta Leverkusen, geriden gelip kazandı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg kozlarını paylaştı.



Bay Arena'da oynanan nefes kesici maçta galibiyete uzanan taraf, 6-3'lük skorla ev sahibi Leverkusen oldu.



Mücadelede perdeyi Wolfsburg'dan Jonas Wind açtı. Danimarkalı oyuncu 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Ev sahibi ekibin 30. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Alejandro Grimaldo skora dengeyi getirdi.



Bu golün santrasında ise Wolfsburg tekrar öne geçmeyi bildi. 31. dakikada bir başka Danimarkalı Joakim Maehle takımını tekrar öne geçirdi.



Bu golden 7 dakika sonra Christian Eriksen penaltıdan durumu 3-1'e getirdi.



Böylelikle Wolfsburg'un 3 golünü de Danimarkalı futbolcular kaydetmiş oldu.



İlk yarının son dakikalarına girerken Bayer Leverkusen'de Alejandro Grimaldo tekrar sahneye çıktı. İspanyol oyuncu, 44. dakikada bulduğu gol ile ilk yarının skorunu tayin etti.



İkinci yarı başlarken oyuna dahil olan Patrick Schick, 53. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 3-3'e getirdi.



Bu golden sonra öne geçmek için baskısını arttıran Leverkusen, aradığı golü 68. dakikada Edmond Tapsoba ile buldu.



73. dakikada Ibrahim Maza ile farkı ikiye çıkartan Bayer Leverkusen, son sözü uzatma anlarında söyledi...



90+6. dakikada sahneye çıkarak takımının 6. golünü kaydeden Malik Tilman, maçın skorunu duyurdu.



Bu sonuçla birlikte 49 puana yükselen Bayer Leverkusen 6. sıradaki yerini korudu.



Wolfsburg ise 21 puanda kalarak ligin 17. sırasında kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Bayer Leverkusen, ligde gelecek hafta Signal Iduana Park'ta Borussia Dortmund'a konuk olacak.



Wolfsburg ise 3 puan hasretini dindirmek için sahasında Frankfurt'u ağırlayacak.



