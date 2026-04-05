05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Lig yanıyor! İşte zirvede kalan maçlar....

Cumartesi Trabzonspor Galatasaray'ı devirdi, Pazar Fenerbahçe Beşiktaş'ı. 28. hafta bitti, tablo şu: üç takım, 1 puanlık fark, 6 hafta kaldı. Galatasaray hala lider ama bir maç eksiği var. Fenerbahçe ve Trabzonspor 63'te omuz omuza, sarı-kırmızılıların 1 puan gerisinde. Sezonun son bölümüne girilirken her hafta, her puan, her maç belirleyici. Şampiyonluk sorusunun cevabı henüz yok.

05 Nisan 2026 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 22:54
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında penaltı noktasından geldi. 90+11'de topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı.

Maçın büyük bölümü iki takımın da birbirini etkisiz kıldığı, tempolu fakat golsüz bir seyir izledi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda her iki taraf da net pozisyonlara girdi; Fenerbahçe'nin VAR sonrası iptal edilen bir golü de dikkat çekti. Maçın kaderini belirleyen an ise son dakikalarda yaşandı: Ceza sahasında Agbadou'nun müdahalesi üzerine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Kadıköy coştu.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 63'e taşıdı. Cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesiyle birlikte şekillenen tablo, derbinin ardından şu görünümü aldı:

Galatasaray — 64 puan (27 maç, 1 maç eksiği var)
Fenerbahçe — 63 puan (28 maç)
Trabzonspor — 63 puan (28 maç)
Beşiktaş — 52 puan (28 maç)

Galatasaray, Göztepe deplasmanını oynadığında maç eksiğini kapatmış olacak.

Sezonun son 6 haftasında üç takımın kalan fikstürü şu şekilde:

Galatasaray: Göztepe (D), Kocaelispor (E), Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe (E), Samsunspor (D), Antalyaspor (E), Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe: Kayserispor (D), Rizespor (E), Galatasaray (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Eyüpspor (E)

Trabzonspor: Alanyaspor (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Göztepe (E), Beşiktaş (D), Gençlerbirliği (E)

Sezonu doğrudan etkileyecek en kritik karşılaşma, RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olarak öne çıkıyor.




 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
