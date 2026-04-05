Lig yanıyor! İşte zirvede kalan maçlar....

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe , Kadıköy'de ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında penaltı noktasından geldi. 90+11'de topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı.

Maçın büyük bölümü iki takımın da birbirini etkisiz kıldığı, tempolu fakat golsüz bir seyir izledi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda her iki taraf da net pozisyonlara girdi; Fenerbahçe'nin VAR sonrası iptal edilen bir golü de dikkat çekti. Maçın kaderini belirleyen an ise son dakikalarda yaşandı: Ceza sahasında Agbadou'nun müdahalesi üzerine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Kadıköy coştu.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 63'e taşıdı. Cumartesi günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesiyle birlikte şekillenen tablo, derbinin ardından şu görünümü aldı:

Galatasaray — 64 puan (27 maç, 1 maç eksiği var)

Fenerbahçe — 63 puan (28 maç)

Trabzonspor — 63 puan (28 maç)

Beşiktaş — 52 puan (28 maç)

Galatasaray, Göztepe deplasmanını oynadığında maç eksiğini kapatmış olacak.

Galatasaray: Göztepe (D), Kocaelispor (E), Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe (E), Samsunspor (D), Antalyaspor (E), Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe: Kayserispor (D), Rizespor (E), Galatasaray (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Eyüpspor (E)

Trabzonspor: Alanyaspor (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Göztepe (E), Beşiktaş (D), Gençlerbirliği (E)