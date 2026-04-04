Manchester City - Liverpool maçında ilginç an! Cherki'ye forma uyarısı

📽️Maç bitmeden vatandaşı Hugo Ekitike'nin formasını giyen Rayan Cherki, uyarılar sonucunda formayı çıkarıyor.pic.twitter.com/lUrAigK7TG



— Sporxtv (@sporxtv) April 4, 2026

FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'nin sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.Mücadelede oyundan alınan Manchester City oyuncusu Rayan Cherki, henüz maç sona ermeden Liverpool forması giyen vatandaşı Hugo Ekitike ile forma değişimi yaptı.Fransız oyuncunun, kulübede Ekitike'nin formasını giymesi büyük dikkat çekti. Bu durum Manchester City teknik ekibinin müdahalesine neden oldu.Teknik ekipten gelen uyarının ardından Cherki, hızlıca Ekitike'nin formasını çıkardı.Karşılaşma ise Manchester City'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve ev sahibi ekip yarı finale yükseldi.