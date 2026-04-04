05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Manchester City - Liverpool maçında ilginç an! Cherki'ye forma uyarısı

Rayan Cherki, kulübede otururken maç bitmeden Hugo Ekitike'nin formasını giydi ancak Manchester City teknik ekibinin uyarısı sonrası çıkarmak zorunda kaldı.

calendar 04 Nisan 2026 17:43
Haber: Sporx.com
FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'nin sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

Mücadelede oyundan alınan Manchester City oyuncusu Rayan Cherki, henüz maç sona ermeden Liverpool forması giyen vatandaşı Hugo Ekitike ile forma değişimi yaptı.

Fransız oyuncunun, kulübede Ekitike'nin formasını giymesi büyük dikkat çekti. Bu durum Manchester City teknik ekibinin müdahalesine neden oldu.

Teknik ekipten gelen uyarının ardından Cherki, hızlıca Ekitike'nin formasını çıkardı.

Karşılaşma ise Manchester City'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve ev sahibi ekip yarı finale yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
