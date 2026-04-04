05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sevgi Uzun: ''Unutamayacağımız bir sene oldu''

Fenerbahçe Opet'te oyuncular Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 19:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet'te oyuncular Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda 87-76 yendikleri serinin üçüncü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Sevgi, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Şanssızlıkların olduğu bir sene geçirdik. Sakatlıklarımız, eksiklerimiz vardı. Ama her durumda sahaya çıkarak mücadele etmeyi bildik. Unutamayacağımız bir sene oldu. Seriyi de savaşarak, mücadele ederek 3-0 bitirdiğimiz için gururluyuz. Önümüzde Avrupa Ligi serüveni var. Bunu kısa bir şekilde kutlayarak Avrupa Ligi için hazırlanacağız." diye konuştu.

EuroLeague finalinde karşılaşma ihtimalleri bulunan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çok iddialı bir takım olduğunu anlatan Sevgi Uzun, "Bu serinin kolay olmayacağının da farkındaydık. 3-0 bitmesine rağmen serinin ne kadar zor olduğu ortadaydı. Önümüzde çok ciddi bir 14 gün olduğunun farkındayız. İdmanlar yaparak Avrupa Ligi finaline hazırlanacağız, rakibimizi bekleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi geçer ve şampiyonluğu alırız." ifadelerini kullandı.

Sevgi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmesi hakkında ise şunları kaydetti:

"Kendim için çok mutlu ve gururluyum. Takımın bana ihtiyacı olduğu her zaman hazır olmak isteyen biriyim. Bu seride de koçumun verdiği güvenle böyle bir mücadele verdiğim için mutluyum. Ama tabii ki takım arkadaşlarım olmadan şampiyonluğun ve ödülün önemi yok. O yüzden asıl teşekkür onlara."

Olcay Çakır Turgut da namağlup şampiyon olmanın önemine değinerek, "Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. 10 sayıdan aşağı çok inmemeye çalıştık. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor. Kısa bir süre bunun keyfini çıkarıp sonra Avrupa Ligi için çalışmalara başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.