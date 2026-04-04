Osimhen'siz Galatasaray ligde ağır yaralı

Galatasaray, Victor Osimhen'in oynamadığı Trabzonspor maçını kaybetti. Karşılaşma sonrası ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın olmadığı 4. karşılaşmada da puan kaybetti.
İşte Osimhen'siz Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı maçlar;
-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
-Konyaspor 2-0 Galatasaray
-Trabzonspor 2-1 Galatasaray
