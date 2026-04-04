Trabzon'da Uğurcan Çakır'a büyük tepki

Trabzonspor taraftarı, sezon başında Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a büyük tepki gösterdi.
Uğurcan, maç öncesi ısınmaya çıktığı sırada tüm tribünlerden tepki gördü. Islık ve yuhalama sesleri uzun süre stadyumda devam etti.
Maç öncesinde de Uğurcan Çakır aleyhine pankartlar açılırken, üzerine Uğurcan'ın resminin olduğu paralar hazırlandı.
Uğurcan, maç öncesi ısınmaya çıktığı sırada tüm tribünlerden tepki gördü. Islık ve yuhalama sesleri uzun süre stadyumda devam etti.
Maç öncesinde de Uğurcan Çakır aleyhine pankartlar açılırken, üzerine Uğurcan'ın resminin olduğu paralar hazırlandı.