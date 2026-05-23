EuroLeague'de skandal: Fenerbahçe'den özür dilediler!

Basketbol EuroLeague dörtlü finalinde cuma günü Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sahadaki mücadeleden çok EuroLeague yönetiminden kaynaklı yaşanan rezaletler basketbol gündemine damga vurdu.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Atina'da fiyaskoyla başladı.Cuma akşamı oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi ve esnasında yaşanan idari ve güvenlik zafiyetleri, turnuva tarihine kara bir leke olarak geçti.Biletli Türk taraftarların salona alınmaması, oyuncu ailelerinin maruz kaldığı engeller ve salondaki ciddi güvenlik açıkları organizasyonda Türk tarafına kriz yaşattı.Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarakifadelerini kullandı.Ciritci ayrıca açıklamasında,vurgusunda bulundu.Euroleague Başkanı Bodiroga ve CEO'su Bueno, Fenerbahçe kulübü ve taraftarlarından özür diledi.Bodiroga,açıklamasını yaptı.OAKA yönetiminden sorumlu White Veil şirketi, yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı:"Büyük bir öfke ve rahatsızlıkla, taraftarları dün Final Four kapsamında yaşananlar hakkında bilgilendirmek zorundayız. EuroLeague'in ihmalleri nedeniyle binlerce kişi, biletsiz ve kimlik kontrolü yapılmadan, yasalara tamamen aykırı şekilde salona giriş yaptı.Turnikeler için bize yanlış veriler sağlandı ve bunun sonucunda insanlar, saatler boyunca kontrol edilmeden içeri girdi. Güvenlik personelinin haklı itirazlarına rağmen EuroLeague yetkilileri, kontrol eksikliğinin kabul edilmesi yönünde baskı yaptı.Bilet alan seyircilere biletlerin ulaştırılmasında ciddi gecikmeler yaşandı. Salon kapıları açıldığı sırada halen bileti ulaşmayan kişiler vardı.Tamamen EuroLeague kaynaklı bu teknik soruna verilen tepki ise EuroLeague Güvenlik Müdürü'nün, bileti olmayan çok sayıda kişinin yetkisiz şekilde içeri alınması yönünde talimat vermesi oldu.Ayrıca büyük insan gruplarının hiçbir kontrol, doğrulama veya kimlik tespiti olmadan yasa dışı şekilde içeri girdiği tespit edildi. Hatta EuroLeague tarafından düzenlenen bazı biletlerin, salonda gerçekte var olmayan koltuk ve sıra numaralarına ait olduğu görüldü.Üst katlardaki korkuluklara çıkan, balkonlardan sarkan ve kendilerini tehlikeye atan taraftarlar için hiçbir uyarı yapılmadı. Merdivenler ve güvenlik çıkışları, kalabalık nedeniyle tamamen dolmuş durumdaydı ve bu, çok ciddi bir güvenlik sorunu yarattı.Final maçı öncesinde bunların tekrar yaşanmaması gerekiyor. EuroLeague, yapılan anlaşmalara uyulmasını ve her şeyden önce yasal düzenlemelerin eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak zorundadır."OAKA'da olan olaylar hakkında Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos:"Dün ne kimlik kontrolü, ne de bilet kontrolü vardı. 15 gün önce bazı kişilerin Panathinaikos maçına girmeye çalıştığı gerekçesiyle biber gazı kullandınız ama dün yaşananları izlerken, kimlik kontrolü yapılmadığını bile bile o kadar insanın içeri girmesine izin verdiniz. Bu yüzden yaşanan tüm sonuçlar ortaya çıktı.Polis veya otorite, kendinize ne derseniz deyin. Sizden Panathinaikos taraftarı ve maçı izlemek adına para ödeyen tüm taraftarlar için büyük bir özür bekliyorum.EuroLeague'e de şunu söyleyeceğim: Tüm bunlar bir Panathinaikos maçında yaşansaydı, bizi cezalandırırdınız. Milyonlarca para cezası keserdiniz, maç cezaları verirdiniz.Bırakın salona girmeyi, bir sonraki hayatımda bile stada giremezdim. Şimdi tüm bunlar sizin sorumluluğunuzda yaşandı, salonu size biz teslim ettik.Peki şimdi ne yapacaksınız? Yine suçlu Giannakopoulos mu olacak? Yine mi bana ceza vereceksiniz?"