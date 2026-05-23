Galatasaray'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!

Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Galatasaray Olağan Seçim Toplantısı'nda oy verme işlemi sırasında açıklamalarda bulundu.





Yazgan, HT Spor'a yaptığı değerlendirmelerde kulüp içi yapı, yabancı oyuncu kuralı, Kulüpler Birliği'nin tavrı ve sarı-kırmızılı kulübün ekonomik büyümesine ilişkin önemli ifadeler kullandı.





Yazgan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Galatasaray'da muhalefet olmaz. Muhalefet kavramı Galatasaray'da olmaz. Zaman zaman seçimlerde ikinci, üçüncü, dördüncü aday çıkar. Seçimlerin dışında, Süper Lig'de her ay düzenli divan kurulu toplantısı yapan spor kulübü biziz. Senede 2 tane, bazen 3 tane genel kurulumuz oluyor. Oralarda en sert tenkitleri, en sert eleştirileri duyup, oradan aldığımız kıymetli eleştirileri başımızın üstüne koyuyoruz; en doğru yol haritalarını bulmaya çalışıyoruz."



10+4 AÇIKLAMASI



Türk futbolunda gündemde olan 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eray Yazgan, düzenlemeyi anlamlandırmakta zorlandıklarını söyledi.



Yazgan, şu sözleri kullandı:





"Nedenini anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 10+4 diye bir kural. Bugüne kadar Galatasaray'a gelen yabancılara bakıyorsunuz, Türkiye'ye gelen yabancılara bakıyorsunuz; 30'lu yaşlarda gelmiş olsalar da çok önemli değerlerdi. Ve bizim genç oyuncularımıza abilik ettiler, tecrübelerini aktardılar. Bugün ne yapıyoruz? 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu katma zorunluluğu getiriyoruz. 18 kulübümüz için de zorluk olacak. Çünkü doğru konuşalım; bugün Avrupa'da, Güney Amerika'da 23 yaş altında gerçekten gelecek vadeden 4 tane oyuncunun bonservisini almak kolay değil.





10+4 kuralına yönelik olası bir itiraz süreciyle ilgili de konuşan Yazgan, Kulüpler Birliği'nin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.



"Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir iradesi var. Biz sadece Galatasaray olarak değil, tüm kulüpler olarak başvurmamız daha doğru olacak." dedi.



TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ



Eray Yazgan ayrıca Galatasaray taraftarının kulübün ekonomik gelirlerindeki etkisine de dikkat çekti.





"En başta Galatasaray taraftarına teşekkür etmemiz lazım. Bizi stat gelirlerinde, maç günü hasılatlarında 100 milyon euro seviyelerine ulaştırdılar. Mağazacılıkta 1.2 milyon parça ürün satmaya ulaştırdılar. Aynı şekilde sponsorluk gelirlerimiz katlanarak arttı." ifadelerini kullandı.



