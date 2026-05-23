 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!

Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, 10+4 yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Mayıs 2026 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan TFF'ye 10+4 tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan, Galatasaray Olağan Seçim Toplantısı'nda oy verme işlemi sırasında açıklamalarda bulundu. 

Yazgan, HT Spor'a yaptığı değerlendirmelerde kulüp içi yapı, yabancı oyuncu kuralı, Kulüpler Birliği'nin tavrı ve sarı-kırmızılı kulübün ekonomik büyümesine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Yazgan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Galatasaray'da muhalefet olmaz. Muhalefet kavramı Galatasaray'da olmaz. Zaman zaman seçimlerde ikinci, üçüncü, dördüncü aday çıkar. Seçimlerin dışında, Süper Lig'de her ay düzenli divan kurulu toplantısı yapan spor kulübü biziz. Senede 2 tane, bazen 3 tane genel kurulumuz oluyor. Oralarda en sert tenkitleri, en sert eleştirileri duyup, oradan aldığımız kıymetli eleştirileri başımızın üstüne koyuyoruz; en doğru yol haritalarını bulmaya çalışıyoruz."

10+4 AÇIKLAMASI

Türk futbolunda gündemde olan 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eray Yazgan, düzenlemeyi anlamlandırmakta zorlandıklarını söyledi. 

Yazgan, şu sözleri kullandı:

"Nedenini anlamadığımız, anlamlandıramadığımız bir şekilde 10+4 diye bir kural. Bugüne kadar Galatasaray'a gelen yabancılara bakıyorsunuz, Türkiye'ye gelen yabancılara bakıyorsunuz; 30'lu yaşlarda gelmiş olsalar da çok önemli değerlerdi. Ve bizim genç oyuncularımıza abilik ettiler, tecrübelerini aktardılar. Bugün ne yapıyoruz? 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu katma zorunluluğu getiriyoruz. 18 kulübümüz için de zorluk olacak. Çünkü doğru konuşalım; bugün Avrupa'da, Güney Amerika'da 23 yaş altında gerçekten gelecek vadeden 4 tane oyuncunun bonservisini almak kolay değil. 

10+4 kuralına yönelik olası bir itiraz süreciyle ilgili de konuşan Yazgan, Kulüpler Birliği'nin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir iradesi var. Biz sadece Galatasaray olarak değil, tüm kulüpler olarak başvurmamız daha doğru olacak." dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Eray Yazgan ayrıca Galatasaray taraftarının kulübün ekonomik gelirlerindeki etkisine de dikkat çekti.

"En başta Galatasaray taraftarına teşekkür etmemiz lazım. Bizi stat gelirlerinde, maç günü hasılatlarında 100 milyon euro seviyelerine ulaştırdılar. Mağazacılıkta 1.2 milyon parça ürün satmaya ulaştırdılar. Aynı şekilde sponsorluk gelirlerimiz katlanarak arttı." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.