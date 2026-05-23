23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
19:00
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
17:30
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Süper Lig'de kaleler 24 kez şaştı

Süper Lig'de 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Fatih Karagümrük, 5 kez ile kendi kalesine en çok gol atan takım oldu. Ligde 13 takımdan 23 futbolcu kendi kalesine 24 gol attı.

23 Mayıs 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de kaleler 24 kez şaştı
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda futbolcular, 24 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

Ligde 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 5 kez ile kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin genç stoperi Anıl Yiğit Çınar, 2 kez topu kendi kalesine gönderdi.

Şampiyon Galatasaray ise bu durumundan en avantajlı çıkan takım olarak dikkati çekti.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN KENDİ KALESİNE 5 GOL

Süper Lig'de bu sezon 23 futbolcu, 24 kez kendi ağlarını havalandırırken Fatih Karagümrük bu talihsizliği 5 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında Anıl Yiğit Çınar, ikas Eyüpspor maçında ise Matias Kranevitter kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Zecorner Kayserispor'da da 4 futbolcu 4 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşısında Bilal Beyazit, RAMS Başakşehir maçında Ramazan Civelek, Gaziantep müsabakasında Youssef Ait Bennasser, Galatasaray mücadelesinde ise Aaron Opoku kaleleri şaşırdı.

EN AVANTAJLI ÇIKAN GALATASARAY

Süper Lig'de 13 takım topu kendi ağlarına gönderirken, bu durumdan en avantajlı çıkan ekip Galatasaray oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların rakipleri 4 kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Fatih Karagümrük'te Fatih Kurucuk, Kayserispor'da Aaron Opoku, Eyüpspor'da Jerome Onguene, Göztepe'de Allan müsabakalarda ters vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

Başakşehir'in maçlarında da rakipleri 3 kez topu kendi kalelerine attı.

İKİ MAÇTA 2'ŞER GOL

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük ve 24. haftadaki Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarında takımlar birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Samsunspor-Fatih Karagümrük müsabakasında ev sahibi ekipten Satka, konuk takımdan ise Anıl Yiğit Çınar kaleleri şaşırdı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ise Antalya ekibinde tecrübeli stoper Veysel Sarı, sarı-lacivertli takımda ise Levent Mercan meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.

13 TAKIM KALEYİ ŞAŞIRDI 

Süper Lig'de 13 takımdan 23 futbolcu kendi kalesine 24 gol attı.

Ligde Fatih Karagümrük, Kayserispor, Gaziantep FK, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Kocaelispor ve Fenerbahçe kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 5, Kayserispor 4, Gaziantep FK 3, Samsunspor ve Göztepe 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa bu şanssızlığı yaşamadı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Oyuncu

 Takım

 Maç

 Skor
Fatih Kurucuk

 Fatih Karagümrük

 Galatasaray-Fatih Karagümrük

 3-0
Muhammed Kadıoğlu

 Fatih Karagümrük

 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

 0-1
Anıl Yiğit Çınar

 Fatih Karagümrük

 Fatih Karagümrük-Başakşehir

 0-2
Anıl Yiğit Çınar

 Fatih Karagümrük

 Samsunspor-Fatih Karagümrük

 3-2
Matias Kranevitter

 Fatih Karagümrük

 Fatih Karagümrük-Eyüpspor

 1-2
Aaron Opoku

 Kayserispor

 Galatasaray-Kayserispor 4-0
Ramazan Civelek

 Kayserispor

 Kayserispor-Başakşehir 0-3
Youssef Ait Bennasser

 Kayserispor

 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0
Bilal Bayazit

 Kayserispor

 Kayserispor-Trabzonspor 1-3
Myenty Abena

 Gaziantep FK

 Göztepe-Gaziantep FK

 2-1
Kevin Rodrigues

 Gaziantep FK

 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

 2-2
Arda Kızıldağ

 Gaziantep FK

 Başakşehir-Gaziantep FK

 5-1
Lubomir Satka

 Samsunspor

 Samsunspor-Fatih Karagümrük

 3-2
Toni Borevkovic

 Samsunspor

 Samsunspor-Kayserispor

 2-1
Filip Krastev

 Göztepe

 Göztepe-Kasımpaşa

 3-3
Allan Godoi

 Göztepe

 Göztepe-Galatasaray

 1-3
Aleksandar Jovanovic

 Kocaelispor

 Kocaelispor-Samsunspor

 0-1
David Jurasek

 Beşiktaş

 Beşiktaş-Gençlerbirliği

 1-2
Okay Yokuşlu

 Trabzonspor

 Trabzonspor-Konyaspor

 3-1
Jerome Opoku

 Başakşehir

 Konyaspor-Başakşehir

 2-1
Ali Sowe

 Çaykur Rizespor

 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

 2-2
Levent Mercan

 Fenerbahçe

 Antalyaspor-Fenerbahçe

 2-2
Veysel Sarı

 Antalyaspor

 Antalyaspor-Fenerbahçe

 2-2
Jerome Onguene

 Eyüspor

 Galatasaray-Eyüpspor

 5-1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
