Süper Lig'de kaleler 24 kez şaştı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda futbolcular, 24 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.



Ligde 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 5 kez ile kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.



Kırmızı-siyahlı ekibin genç stoperi Anıl Yiğit Çınar, 2 kez topu kendi kalesine gönderdi.



Şampiyon Galatasaray ise bu durumundan en avantajlı çıkan takım olarak dikkati çekti.



FATİH KARAGÜMRÜK'TEN KENDİ KALESİNE 5 GOL



Süper Lig'de bu sezon 23 futbolcu, 24 kez kendi ağlarını havalandırırken Fatih Karagümrük bu talihsizliği 5 kez yaşadı.



Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında Anıl Yiğit Çınar, ikas Eyüpspor maçında ise Matias Kranevitter kendi ağlarına gol atan isimler oldu.



Zecorner Kayserispor'da da 4 futbolcu 4 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşısında Bilal Beyazit, RAMS Başakşehir maçında Ramazan Civelek, Gaziantep müsabakasında Youssef Ait Bennasser, Galatasaray mücadelesinde ise Aaron Opoku kaleleri şaşırdı.



EN AVANTAJLI ÇIKAN GALATASARAY



Süper Lig'de 13 takım topu kendi ağlarına gönderirken, bu durumdan en avantajlı çıkan ekip Galatasaray oldu.



Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların rakipleri 4 kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.



Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Fatih Karagümrük'te Fatih Kurucuk, Kayserispor'da Aaron Opoku, Eyüpspor'da Jerome Onguene, Göztepe'de Allan müsabakalarda ters vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu.



Başakşehir'in maçlarında da rakipleri 3 kez topu kendi kalelerine attı.



İKİ MAÇTA 2'ŞER GOL



Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük ve 24. haftadaki Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarında takımlar birer kez kendi ağlarını havalandırdı.



Samsunspor-Fatih Karagümrük müsabakasında ev sahibi ekipten Satka, konuk takımdan ise Anıl Yiğit Çınar kaleleri şaşırdı.



Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ise Antalya ekibinde tecrübeli stoper Veysel Sarı, sarı-lacivertli takımda ise Levent Mercan meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.



13 TAKIM KALEYİ ŞAŞIRDI



Süper Lig'de 13 takımdan 23 futbolcu kendi kalesine 24 gol attı.



Ligde Fatih Karagümrük, Kayserispor, Gaziantep FK, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Kocaelispor ve Fenerbahçe kendi kalesine gol atan takımlar oldu.



Fatih Karagümrük 5, Kayserispor 4, Gaziantep FK 3, Samsunspor ve Göztepe 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.



Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa bu şanssızlığı yaşamadı.



Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:





Oyuncu



Takım



Maç



Skor Fatih Kurucuk



Fatih Karagümrük



Galatasaray-Fatih Karagümrük



3-0 Muhammed Kadıoğlu



Fatih Karagümrük



Fatih Karagümrük-Kasımpaşa



0-1 Anıl Yiğit Çınar



Fatih Karagümrük



Fatih Karagümrük-Başakşehir



0-2 Anıl Yiğit Çınar



Fatih Karagümrük



Samsunspor-Fatih Karagümrük



3-2 Matias Kranevitter



Fatih Karagümrük



Fatih Karagümrük-Eyüpspor



1-2 Aaron Opoku



Kayserispor



Galatasaray-Kayserispor 4-0 Ramazan Civelek



Kayserispor



Kayserispor-Başakşehir 0-3 Youssef Ait Bennasser



Kayserispor



Gaziantep FK-Kayserispor 3-0 Bilal Bayazit



Kayserispor



Kayserispor-Trabzonspor 1-3 Myenty Abena



Gaziantep FK



Göztepe-Gaziantep FK



2-1 Kevin Rodrigues



Gaziantep FK



Gaziantep FK-Çaykur Rizespor



2-2 Arda Kızıldağ



Gaziantep FK



Başakşehir-Gaziantep FK



5-1 Lubomir Satka



Samsunspor



Samsunspor-Fatih Karagümrük



3-2 Toni Borevkovic



Samsunspor



Samsunspor-Kayserispor



2-1 Filip Krastev



Göztepe



Göztepe-Kasımpaşa



3-3 Allan Godoi



Göztepe



Göztepe-Galatasaray



1-3 Aleksandar Jovanovic



Kocaelispor



Kocaelispor-Samsunspor



0-1 David Jurasek



Beşiktaş



Beşiktaş-Gençlerbirliği



1-2 Okay Yokuşlu



Trabzonspor



Trabzonspor-Konyaspor



3-1 Jerome Opoku



Başakşehir



Konyaspor-Başakşehir



2-1 Ali Sowe



Çaykur Rizespor



Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor



2-2 Levent Mercan



Fenerbahçe



Antalyaspor-Fenerbahçe



2-2 Veysel Sarı



Antalyaspor



Antalyaspor-Fenerbahçe



2-2 Jerome Onguene



Eyüspor



Galatasaray-Eyüpspor



5-1