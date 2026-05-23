22 Mayıs
Trabzonspor-Konyaspor
2-1
22 Mayıs
Fiorentina-Atalanta
1-1
22 Mayıs
Ried-Rapid Wien
2-1
22 Mayıs
Sudtirol-Bari
0-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00
22 Mayıs
Galway United FC-Bohemian FC
2-4
22 Mayıs
Lens-Nice
3-1

Premier Lig için son adım: Hull City - Middlesbrough

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile karşılaşacak.

23 Mayıs 2026 00:55
Haber: Sporx.com ve AA
İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı oynanacak. 

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak. Mücadele TV8 ekranlarında futbolseverlere buluşacak.

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

HULL CITY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ 

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

MUHTEMEL 11'LER

Hull City: Pandur; Hughes, Egan, Ayari; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar; McBurnie.

Middlesbrough: Brynn; Ayling, Malanda, Fry; Brittain, Morris, Hackney, Targett; McGree, Whittaker; Strelec

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
