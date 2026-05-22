Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı bedava S Sport yayını izle

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı canlı S Sport yayını!
THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos Atina OAKA T-Center'da karşı karşıya geliyor.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
VALENCIA, ATAMAN'I ELEDİ
EuroLeague'e bir yıl aradan sonra dönen Valencia, normal sezonu 25 galibiyet, 13 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, play-off'ta ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşti. Rakibine İspanya'daki iki maçı da kaybeden Valencia, 2-0 geriye düştüğü seriyi büyük bir sürprize imza atarak çevirmeyi başardı. Panathinaikos'u Yunanistan'da iki kez yenen, son maçı da İspanya'da kazanan Valencia, seriyi 3-2 galip bitirerek adını tarihinde ilk kez dörtlü final organizasyonuna yazdırdı. FINAL FOURLARIN VAZGEÇİLMEZİ, EN ÇOK ŞAMPİYON
Son olarak 2023'te Litvanya'daki dörtlü finalde kupayı müzesine götüren Real Madrid, Kaunas şehrinde 11. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023'te sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, son 15 sezonda 11. kez dörtlü finalde yer alacak. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, basketbolda da adından fazlasıyla söz ettiriyor. Bu organizasyonda son 15 sezonda 11. kez dörtlü final oynayacak Real Madrid, sadece 2012, 2016, 2021 ve 2025 yıllarında son dört takımın dışında kaldı. Real Madrid, dörtlü finalin ilk maçında bir başka İspanyol ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek. EUROLEAGUE FINAL FOUR FENERBAHÇE SAAT KAÇTA
EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.
MAÇ SAATLERİ
Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. FİNAL PAZAR SAAT 21.00'DE
Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. NEREDEN İZLENECEK
Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak. FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS: 37. RANDEVU
Dörtlü finalin ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague'de 37. kez rakip olacak. İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı. FINAL FOUR'DA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Olympiakos, dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti. VALENCIA - REAL MADRID: 17. MÜCADELE
Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague'de 17. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında yapılan 16 karşılaşmanın 10'unu eflatun-beyazlılar kazandı. Valencia ise 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı. ATİNA'DA 3. FINAL FOUR
Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek. Atina, dörtlü finale 1993 ve 2007 yıllarında ev sahipliği yaptı. 1993'te Fransa ekibi Limoges şampiyonluğa ulaşırken, 2007'de ise Panathinaikos kupayı müzesine götürdü. FINAL FOUR'UN MÜDAVİMİ: FENERBAHÇE
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'un müdavimi oldu. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 kez son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final'e yükseldi. SARAS'IN 7. FINAL FOUR'U
Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 7. Dörtlü Final'ine çıkacak. Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı. 2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı. Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti. Jasikevicus, oyunculuk kariyerinde ise Avrupa Ligi'nde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. OLYMPIAKOS'UN 13 YILLIK HASRETİ
Tarihinde 15'inci, üst üste 5'inci kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı. Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve geçen 11 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini Abu Dabi'de dindirmeyi hedefliyor.