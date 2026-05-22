Bilgi Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Yaşanan bu tarihi şokun ardından, öğrencilerin ve velilerin aklındaki o büyük yönetim karmaşasını gidermek için araştırmalarımızı hızlandırdık. Peki, bu dev kurum devlete mi yoksa şahıslara mı aitti?

Kısa, net ve o büyük kafa karışıklığını ortadan kaldıracak resmi gerçek: İstanbul Bilgi Üniversitesi bir devlet üniversitesi değil, Türkiye kanunlarına göre "Vakıf Üniversitesi" (Özel Üniversite) statüsünde faaliyet gösteren bir kurumdu!

Kuruluş Süreci: 7 Haziran 1996 tarihinde "Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı" tarafından kurulan üniversite, devletten bağımsız ancak YÖK denetimine tabi bir vakıf üniversitesi olarak Türk yükseköğretim sistemindeki yerini almıştı.

Ücretli Eğitim: Tıpkı Türkiye'deki diğer özel (vakıf) üniversitelerde olduğu gibi, öğrenciler buradaki eğitimleri için her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenen tutarlarda öğrenim ücretleri ödüyordu. Yani kurum, devlete ait ücretsiz bir eğitim yuvası değildi.

İşin asıl fırtına koparan ve üniversiteyi adım adım kapanmaya (YÖK Kanunu Ek 11'inci madde uygulamasına) götüren süreci ise kurumun sahiplik yapısındaki o devasa değişikliklerde yatıyor!

Laureate Education ve Can Holding: Uzun yıllar dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından biri olan Laureate Education bünyesinde kalan üniversite, 2019 yılında devasa bir operasyonla Can Holding (Can Ailesi) bünyesine geçmişti.

Kayyım ve Kapanış Depremi: Eylül 2025'te Can Holding şirketlerine (üniversiteyi de yöneten Doğa Bilgi Okulları İşletmeciliği dahil) yürütülen devasa soruşturmalar kapsamında önce TMSF tarafından üniversite yönetimine kayyım atandı. Nihayetinde bugün (22 Mayıs 2026) itibarıyla da üniversitenin tüm faaliyet izni devlet tarafından tamamen kaldırıldı.

"Peki özel üniversite kapanırsa öğrencilere ne olur?" sorusunun cevabı ise YÖK'ün o hayat kurtaran garantörlük yasasında gizli! Bilgi Üniversitesi bir vakıf (özel) kurumu olduğu için, faaliyet izni kaldırıldığında mağdur olan tüm öğrenciler doğrudan devlet güvencesine alınarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Garantör Devlet Üniversitesi) çatısı altına devredildi. Yani düne kadar özel üniversite öğrencisi olan o gençler, bugünden itibaren eğitimlerine devlet güvencesiyle devam edecekler!