25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, tatil mi?

Kredi taksidini ödeyecek, nakit çekecek veya ticari ödemelerini yapacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen pazartesi sabahında bankaların kepenkleri açık olacak mı?

Kısa, net ve finansal planlarınızı rahatlatacak o resmi gerçek: Evet, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm devlet bankaları ve özel bankalar AÇIKTIR ve tam gün mesai yapacaktır!

25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil günü değildir. Kurban Bayramı resmi tatili takvime göre 26 Mayıs Salı (Arefe) günü öğleden sonra başladığı için, pazartesi günü takvim yapraklarında tamamen normal, standart bir iş günüdür. Bu nedenle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer tüm banka şubeleri sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabul etmeye başlayacaktır.

Bankalar İdari İzinden Etkilenmez: İdari izin kararları sadece 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarını bağlar. Bankacılık sektörü (kamu bankaları da dahil olmak üzere) özel kanunlara ve Borsa İstanbul'un (BİST) çalışma takvimine tabidir.

Finansal Sistem Durmaz: Ticaretin, ithalat-ihracatın ve piyasaların durmaması için bankalar, resmi "Kırmızı Takvim" tatili (ulusal bayram) olmadığı sürece kepenk kapatamaz.

25 Mayıs Pazartesi günü tam gün mesai yapılacağı için dijital ve fiziki tüm finansal kanallar sonuna kadar açık olacak:

EFT ve Havale: Gün içerisinde farklı bankalara yapacağınız tüm EFT işlemleri hiçbir kesintiye veya beklemeye takılmadan anında karşı hesaba geçecektir.

Borsa ve Döviz: Borsa İstanbul açık olacağı için hisse senedi alım-satım emirleriniz canlı piyasada gerçekleşecek, döviz büroları ve bankaların döviz makasları normal hafta içi standartlarında çalışacaktır.

Şube İşlemleri: Islak imza gerektiren kredi kullanım, hesap açılış ve vezneden nakit yatırma işlemlerinizi pazartesi günü mesai bitimine kadar rahatlıkla halledebilirsiniz.

İşin asıl kafa karıştıran ve fırtına koparan kısmı tam olarak burada başlıyor! Memurlara verilmesi beklenen 9 günlük tatil müjdesi, birçok kişinin bankaların da kapanacağını düşünmesine neden oluyor. İşte o sarsıcı ayrım: