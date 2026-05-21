Haber Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:23 -
Güncelleme Tarihi:
21 Mayıs 2026 10:23
25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, tatil mi?
Kurban Bayramı'nın o büyük heyecanı tüm ülkeyi sarmışken, tatil valizlerini hazırlayanların ve hafta başı finansal işlemlerini halletmek isteyenlerin aklındaki o devasa soru gündemin tam zirvesine oturdu! Hükümetin muhtemel 9 günlük "İdari İzin" müjdesiyle tatil hesapları yapan milyonlarca vatandaş, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, tatil mi? 25 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale hesaba geçer mi?" sorguları ekonomi sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte şube kapısından dönmemeniz için bilmeniz gereken o sarsıcı kanun maddeleri ve bankacılık detayları!
Kredi taksidini ödeyecek, nakit çekecek veya ticari ödemelerini yapacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen pazartesi sabahında bankaların kepenkleri açık olacak mı?
25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI? (KESİN DURUM)Kısa, net ve finansal planlarınızı rahatlatacak o resmi gerçek: Evet, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm devlet bankaları ve özel bankalar AÇIKTIR ve tam gün mesai yapacaktır!25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil günü değildir. Kurban Bayramı resmi tatili takvime göre 26 Mayıs Salı (Arefe) günü öğleden sonra başladığı için, pazartesi günü takvim yapraklarında tamamen normal, standart bir iş günüdür. Bu nedenle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer tüm banka şubeleri sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabul etmeye başlayacaktır."İDARİ İZİN" BANKALARI KAPSAR MI? (MİLYONLARI YANILTTI)
İşin asıl kafa karıştıran ve fırtına koparan kısmı tam olarak burada başlıyor! Memurlara verilmesi beklenen 9 günlük tatil müjdesi, birçok kişinin bankaların da kapanacağını düşünmesine neden oluyor. İşte o sarsıcı ayrım:Bankalar İdari İzinden Etkilenmez: İdari izin kararları sadece 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarını bağlar. Bankacılık sektörü (kamu bankaları da dahil olmak üzere) özel kanunlara ve Borsa İstanbul'un (BİST) çalışma takvimine tabidir.Finansal Sistem Durmaz: Ticaretin, ithalat-ihracatın ve piyasaların durmaması için bankalar, resmi "Kırmızı Takvim" tatili (ulusal bayram) olmadığı sürece kepenk kapatamaz.EFT, HAVALE VE DÖVİZ İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?25 Mayıs Pazartesi günü tam gün mesai yapılacağı için dijital ve fiziki tüm finansal kanallar sonuna kadar açık olacak:EFT ve Havale: Gün içerisinde farklı bankalara yapacağınız tüm EFT işlemleri hiçbir kesintiye veya beklemeye takılmadan anında karşı hesaba geçecektir.
Borsa ve Döviz: Borsa İstanbul açık olacağı için hisse senedi alım-satım emirleriniz canlı piyasada gerçekleşecek, döviz büroları ve bankaların döviz makasları normal hafta içi standartlarında çalışacaktır.Şube İşlemleri: Islak imza gerektiren kredi kullanım, hesap açılış ve vezneden nakit yatırma işlemlerinizi pazartesi günü mesai bitimine kadar rahatlıkla halledebilirsiniz.
