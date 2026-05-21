 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Galatasaray'ın büyük hayali: Camavinga

Orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Real Madrid'in gözden çıkardığı ve Avrupa devlerinin de radarında bulunan Eduardo Camavinga için şartlarını zorluyor.

calendar 21 Mayıs 2026 10:01
Haber: Takvim
Galatasaray'ın büyük hayali: Camavinga
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Yeni sezonda da transferde dünya çapında ses getirmek isteyen Galatasaray, büyük ve önemli isimlerle temas kuruyor. Özellikle orta saha için çok büyük düşünen sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılması beklenen 23 yaşındaki Fransız orta saha Eduardo Camavinga'yı renklerine katmak istiyor.

İspanyol ekibi tarafından gözden çıkartılan ve gönderilmesi beklenen Camavinga, artık önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayacak. Sarı-kırmızılılar da bunu fırsata çevirmeye çalışacak.

50 MİLYON EURO!

Başkan Dursun Özbek, orta sahada tıpkı Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyada kendisini kanıtlamış bir oyuncu olan Camavinga için şartlarını zorlayacak. Henüz 23 yaşında büyük bir tecrübeye sahip olan yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde davet edilmedi.

Bu nedenle Dünya Kupası'nı beklemeyecek olan Camavinga, kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Galatasaray yönetimi bu transfer için 50 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeli ödemeyi göze almış durumda.

İki yönlü oynuyor

Eduardo Camavinga orta sahada fiziksel üstünlüğü ve top kapma becerisi ile dikkat çekiyor. Ancak Fransız yıldız topla hücuma çıkmayı ve kritik paslar atmayı da çok seviyor. Oyuna iki yönlü hükmediyor.

Gabriel Sara'nın yerine alınacak

Bir süredir İngiliz ekipleri ile temasta bulunan ve Aston Villa ile anlaştığı iddia edilen Gabriel Sara'nın yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun gidişinden 30-40 milyon euro arasında bir gelir bekliyor. Bonservis bedeli doğrudan Camavinga transferinde kullanılacak.

Bayern Münih maçının suçlusu ilan edildi

Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan Camavinga aslında takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen İspanyol ekibinde Camavinga 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla mağlubiyetin sorumlusu ilan edildi ve gözden çıkarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.