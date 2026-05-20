Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray için açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Doğan, ligin ikinci yarısında Trabzon'da oynanan Galatasaray maçında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.
Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçında gerilim yaşandığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'nin en misafirperver insanı bizim insanımız. Trabzon'a dokunmayan kimse ile işleri olmaz! Dokunan; bu tepkileri görür. Daha önceki maçlarda da bununla alakalı şeyler oldu. Hepsi bir şey yaptığı için karşılık aldı! Durup dururken başka kulüple alakalı konuşmadık! Bir şey yaptılar... Zamanı gelince cevap vereceğimi söyledim ve verdim! Kulübümün çıkarları nedeniyle bunu yaptım." dedi.
Doğan, ligin ikinci yarısında Trabzon'da oynanan Galatasaray maçında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.
Ertuğrul Doğan, Galatasaray maçında gerilim yaşandığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'nin en misafirperver insanı bizim insanımız. Trabzon'a dokunmayan kimse ile işleri olmaz! Dokunan; bu tepkileri görür. Daha önceki maçlarda da bununla alakalı şeyler oldu. Hepsi bir şey yaptığı için karşılık aldı! Durup dururken başka kulüple alakalı konuşmadık! Bir şey yaptılar... Zamanı gelince cevap vereceğimi söyledim ve verdim! Kulübümün çıkarları nedeniyle bunu yaptım." dedi.