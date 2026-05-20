20 Mayıs
Freiburg-Aston Villa
22:00
20 Mayıs
Palermo-Catanzaro
21:00
20 Mayıs
Start-Bodo/Glimt
19:00
20 Mayıs
Lillestroem-Kristiansund BK
20:00
20 Mayıs
Aalesund-Brann
21:00

Bale kursu diye başladığı muaythaide zirveye odaklandı

Kayseri'de küçük yaşta babası tarafından bale kursu diye başlatıldığı muaythaide Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Beratsu Yılmazer, bu yıl Fransa'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

20 Mayıs 2026 13:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Kayseri'de küçük yaşta babası tarafından götürüldüğü spor salonunda bale kursuna başladığını sanan 18 yaşındaki Beratsu Yılmazer, muaythaide ringe çıktığını günden bu yana şampiyonalarda birinci olabilmek için ter döküyor.

Baba Ayhan Yılmazer, 6 yaşında baleye merak duyan kızını bale kursuna yazdırma bahanesiyle spor salonuna götürmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl bale yaptığını zannederek antrenmanlara katılan ailenin tek çocuğu Beratsu, 8 yaşında muaythai yaptığını anladı.

12 yıldır muaythai sporuna devam eden Beratsu, antrenörü Yücel Haspolat'ın yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda birçok başarı elde etti. En son 7-12 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında birincilik elde eden Beratsu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek milli takıma seçildi.

Beratsu, antrenmanlarını bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle sürdürüyor.

- "Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara geldim"

Beratsu Yılmazer, AA muhabirine, kendisine emek veren ve destek olan ailesi ile antrenörlerine teşekkür etti.

Küçük yaşta bale yapmayı çok sevdiğini anlatan Beratsu, "Ben aslında küçük yaşta başladığım için baleye geldiğimi sanıyordum ama dövüşüyormuşum, sonradan fark ettim. Aslında bayağı eğlenceliydi o süreç. Hocalarımız çok ilgileniyordu benimle. Ben balerin olmak istiyordum. Videoları izliyordum, çok hevesleniyordum. Sonra babam spora yazdıracağım deyince ben de baleye yazdıracak sandım. Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara, spora geldim. Sonra baktım 'Ben galiba dövüşüyorum.' dedim. Böylelikle bu sporu yapmaya başladım." diye konuştu.

Beratsu, bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlandığını ve spor kariyerinde büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecanlıyım. Nasıl bir organizasyon olacağını merak ediyorum. İlk defa gideceğim. İnşallah hayırlısı olur. Orada ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için sabahları koştuktan sonra antrenmana geliyorum. Pazar günleri hariç günde 2 saat antrenman yapıyoruz. En büyük hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese gurur yaşatabilmek."

Akranlarına seslenerek, herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Beratsu, "Benim gibi spora başlayabilirler. Belki bu süre içerisinde dijital bağımlılıklarından kurtulabilirler." dedi.

- "Kızımla gurur duyuyorum"

Baba Ayhan Yılmazer de antrenmanlarda ve maçlarda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızını muaythai spor salonuna nasıl kayıt ettirdiğini anlatan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Kızıma 'Seni spora yazdıracağım.' dedim. O da baleye gittiğini zannederek buraya geldi. Baleye gittiğini zannederek dövüşmeye başladı ama sonra dövüşçü olduğunu anladı. Böyle devam etti. Şu anda da Türkiye şampiyonu oldu, gurur duyuyorum kızımla. Aslında Yücel hocam cimnastik de yaptırıyor. Bu nedenle baleye başladığını sandı. Zamanla lapa tutmalar ve kendi yaş grupları arasında dövüşler olduğundan dolayı dövüşçü olduğunu anladı. Kendini savunması için başlatmıştım ama sonra iş profesyonelliğe doğru ilerledi. Allah yolunu açık etsin."

Antrenör Yücel Haspolat ise kendisini her geçen gün geliştiren, antrenmanlarını aksatmayan ve disiplinli bir şekilde çalışan sporcuyla gurur duyduğunu belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
