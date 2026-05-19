Arsenal, 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti. Arsenal, Manchester City'nin yarın Bournemouth karşısında kazanamaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

calendar 18 Mayıs 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 01:04
Haber: Sporx.com
Arsenal, Burnley'i 1-0 yenerek puanını 82'ye çıkarıp Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürürken, City'nin puan kaybetmesi halinde 2003-2004'ten beri ilk Premier Lig şampiyonluğunu 22 yıl sonra ilan etme fırsatını yakaladı.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, 1 maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken, ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

22 YIL SONRA ŞAMPİYON OLACAK

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, 77 puanlı Manchester City'nin 19 Mayıs Pazar günü oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

City galip gelirse şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Son hafta Arsenal, Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester City ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

Premier Lig'de sezonun 38. ve son haftası, 24 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşadı.

Efsane teknik direktör Arsene Wenger yönetimindeki Topçular, o sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamladı.

38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

