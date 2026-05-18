Victor Wembanyama ve Spurs 2027'de Avrupa'da parkeye çıkacak

NBA'in Avrupa organizasyonları kapsamında 2027 yılında düzenlenecek özel maçların merkezinde Victor Wembanyama ve San Antonio Spurs yer alacak.

calendar 18 Mayıs 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Spurs, ocak ayında Avrupa'da iki önemli normal sezon karşılaşmasına çıkacak. Takımın rakibinin ise New Orleans Pelicans olması bekleniyor.

Karşılaşmaların Paris ve Manchester'da oynanacağı belirtilirken, Fransız yıldız Victor Wembanyama'nın kendi ülkesindeki taraftarlarının önünde sahne alacağı ifade edildi.

NBA geçtiğimiz ocak ayında da Avrupa'da iki özel maça ev sahipliği yapmıştı. Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında oynanan serinin Berlin ayağını Magic 118-111 kazanmış, Alman yıldızlar Franz Wagner ve Moritz Wagner ülkelerinde taraftarlarla buluşmuştu. Londra'daki ikinci mücadelede ise Grizzlies rakibini 126-109 mağlup etmişti.

Wembanyama ve Spurs, geçtiğimiz normal sezonda 62 galibiyet elde etmiş ve Batı Konferansı finallerinde Oklahoma City Thunder ile eşleşmişti.

