Galatasaray'dan acil hamle: Bertuğ Yıldırım!

Galatasaray, yabancı kuralıyla birlikte yerli isimlere öncelik verecek. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı kadroya katmak istiyor.

calendar 18 Mayıs 2026 09:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray, Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım transferine öncelik verecek.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçının ardından yeni yabancı kuralıyla ilgili konuştu ve bu kurala tepki gösterdi. Okan Buruk, "Geçen hafta açıklanan yabancı oyuncu kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi çok zorlu geçecek. Bu kural, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmamızı zorlayacak. Takımların Avrupa'daki başarıları etkilenecek. Avrupa'da güzel bir sene geçirmiştik. Bunun üzerine kadro kalitesini artırma düşüncemiz vardı ama yeni yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Her sene bu kural değişiyor. Takımların maddi olarak çok büyük zararlar gördüğünü düşünüyorum. 23 yaş altı 4 oyuncu alma imkanınız var. Elimizde Renato Nhaga var. Sözleşmesi biten kiralık oyuncular haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek. Mevcut düzende 10 yabancı hakkımız dolu. Sadece 23 yaş altı 3 oyuncu alma imkanımız var. Genç ve iyi oyuncular da Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ya da çok büyük ücretler vermeniz gerekecek. Artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon avrodan başlıyor. Galatasaray, geçen sezon 75 milyon avroya Osimhen'i almıştı ama bu sezon Osimhen'in fiyatı ucuz kalıyor. Transfer yapmak ve oyuncu getirmek zor. Mevcut kural da bizim gibi takımların işini zorlaştıracak. Transfer anlamında işimiz daha zor olacak." dedi.

GALATASARAY'DA İLK SIRADA

Galatasaray, yeni kural nedeniyle listesindeki yerli isimlere öncelik verecek. Sarı-kırmızılılarda ilk sırada ise Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım transferi bulunuyor.

TRANSFER FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen ve bir süredir gündemde yer alan Bertuğ Yıldırım transferini tamamlamak istiyor.

Galatasaray, milli futbolcuyu takas ve para formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray'da Bertuğ için takasta düşünülen isimler ise sezonun ikinci yarısında Başakşehir'e kiralanan Kazımcan Karataş ile birlikte kadroda düşünülmeyen Ahmed Kutucu.

TEMASLAR HIZ KAZANACAK

23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ve Başakşehir arasında yapılan görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE NE YAPTI?

Başakşehir forması altında 22 maçta süre bulan Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
