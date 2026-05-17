Metehan Altunbaş: 'Tarih yazdık'

Eyüpspor forması giyen Metehan Altunbaş, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Altunbaş, "Eyüpspor olarak tarih yazdık! İyi niyetimizi koruduk. Allah da niyeti ve kalbi temiz olana ödülünü verdi. Biz burada ligde kalmak için aslanlar gibi mücadele ettik. Üstümüzde büyük bir yük vardı, hala titriyorum... 20 dakika küme düştük, Allah yardım etti ve gol bulduk. Duygu yüklü sezondu. Allah'a şükür gol bulduk ve ligde kaldık." dedi.



Eyüpspor'un Fenerbahçe maçında 3. golünü atan Talha Ülvan ise, "Kim iyi oynadı, kim kötü oynadı önemi yok! Eyüpspor ligde kaldı. Bu 1 puan bize yetti. Hala şoktayım, ağlayacak mıyım, gülecek miyim bilemiyorum... İçerde ağlayan var, gülen var... Bak yüzümde sıfır duygu var, şoktayım çünkü!" sözlerini sarf etti.



