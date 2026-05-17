Okan Buruk: 'Kazanmak için çıkıyoruz'

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
0-2DA
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0DA
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
3-066'
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0DA
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
0-1DA
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1DA
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
1-2DA
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
1-0DA
17 Mayıs
Levante-Mallorca
1-0DA
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0DA
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
0-1DA
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-069'
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-1DA
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1DA
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
0-0DA
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Okan Buruk: "Kazanmak için çıkıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

calendar 17 Mayıs 2026 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başarılı teknik adam, "Galatasaray tarihi için önemli bir gün. 17 Mayıs 2000'nin 26. yılı, UEFA Kupası'nın. O dönemki teknik direktörümüz Fatih Terim, başkanımız Faruk Süren ve futbolcu arkadaşlarım. Bir kısmıyla dün tesiste beraberdik. Beni çok mutlu etti. Büyük Galatasaray taraftarının hak ettiği Avrupa'daki kupanın yıl dönümü. Hedefimiz tekrar bu başarıları Avrupa'da gerçekleştirmek." dedi.

Okan Buruk, "Galatasaray her maça stresle çıkar. Bugünkü maça çıkışımız... Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Rakibimizin yerine, diğer takımlara saygı duyuyoruz. Daha az süre almış, bugün için milli takıma gidecek oyuncular var. Bir de çok yorulan, önceki haftalarda şampiyonluğu ilan edersek izin vereceğimiz oyuncular var, özellikle Türk Milli Takım oyuncuları. Onlar daha erken toplanacak, onlara izin verdik. Tüm oyuncular büyük emekler verdi. Sakat sakat, ağrılarla, iğneyle oynayanlar var. Bunun sonunda ödülü hak ettiler. Dinlenecek oyuncular var. Torreira'ya izin verdik. Çok istemediği bir şey yaşadı. Bir de tabii ki sezon yorgunluğuyla izin verdik. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bize yakışan şekilde oyunumuzu oynayacağız. 4 takımın küme düşme hattındaki çekişmesi var. Her takıma saygı duyuyoruz. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 10 3 74 36 73
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 37 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 11 14 26 37 38
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 34 9 8 17 32 45 35
14 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
15 Gençlerbirliği 34 9 7 18 34 47 34
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 34 7 9 18 32 55 30
