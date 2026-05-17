Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık planı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi sezon sonunda seçim yapılması kararı almıştı.



Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.



SEMEDO YOLCU



Fenerbahçe'de başkan adayları, yüksek maliyeti nedeniyle Nelson Semedo'nun kontratından çıkmak istiyor.



ÜLKESİNDEN TEKLİFLER VAR



Sarı-lacivertlilerde yıllık 4 milyon euro kazanan Portekizli futbolcuya ülkesinden teklifler bulunuyor.



Yönetim cephesinde maaş yükü daha düşük ve gelişim potansiyeli yüksek isimlere yönelme fikri öne çıkıyor.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR



32 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin yaz transfer döneminde bu bölge için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.



PERFORMANSI



Nelson Semedo, bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma şansı buldu ve 1 gol ile 2 asist üretti. Benfica'da profesyonel olan Nelson Semedo daha sonra Barcelona ve Wolverhampton formaları giydi.



