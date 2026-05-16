16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
3-0
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
2-1
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
1-1
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
1-2
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
4-1
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
2-1
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
1-4
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
2-2
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
2-2
16 Mayıs
Estoril-Benfica
0-378'
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
2-079'
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
0-079'
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
2-2
16 Mayıs
Arouca-Tondela
3-1
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
1-0
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
2-0
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
1-2
16 Mayıs
Moreirense-AVS
0-0
16 Mayıs
Chelsea-M.City
0-1
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-2
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
4-0
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
1-3
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-2
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
4-1
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
2-2
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
4-0
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
5-1
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
1-1
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
0-1

Stanimir Stoilov: ''İyi bir sezon geçirdik''

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor'a 3-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu konuştu.

16 Mayıs 2026 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 3-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerledik, geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik ancak Avrupa hedefimiz vardı, buna ulaşmayı çok istiyorduk." dedi.

Stoilov, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor maçının iki farklı bölümden oluştuğunu söyledi.

Kırmızı karta kadar oyunda fırsatlar yakaladıklarını anlatan Stoilov, "Maçın kırmızı karta kadar olan bölümünde rakibin iki üç fırsatı vardı ve golü buldular. Bizim de aynı bölümde beş altı fırsatımız vardı ancak bunlardan yararlanamadık. Bence maçın kırılma noktası buydu." diye konuştu.

Kırmızı kartın ardından oyun düzenlerini kaybettiklerini dile getiren Stoilov, "Sonrasında Samsunspor diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bugün maçtaki en büyük fark buydu." ifadelerini kullandı.

Stoilov, Göztepe'nin genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğini ancak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşamadığına işaret etti.

Geçen sezona göre daha iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerledik, geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik ancak Avrupa hedefimiz vardı, buna ulaşmayı çok istiyorduk. Bu hedefi sezon başında ben koymuştum. Oyuncularımız, takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız bunun için çok çalıştı ve mücadele etti ama maalesef olmadı. Gelecek sezon için doğru analiz ve stratejiye ihtiyaç duyuyoruz. Hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda küçük hatalar ve detaylar görüyoruz. Üç maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller bizi çok etkiledi. Şimdi doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararları almamız gerekiyor."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
