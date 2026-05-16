Göztepe Voleybol, libero Aybüke Özel'i renklerine kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde daha önce anlaşma sağlanan Aybüke Özel'le sözleşme imzalandığını açıkladı.



İzmir temsilcisi, Eczacıbaşı'ndan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki liberoyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Göztepemize hoş geldin Aybüke Özel. Libero pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Aybüke Özel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Aybüke; Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyesi'nde de forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Aybüke" ifadelerine yer verdi.