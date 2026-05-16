16 Mayıs
Samsunspor-Göztepe
20:00
16 Mayıs
Karagümrük-Alanyaspor
17:00
16 Mayıs
Casa Pia-Rio Ave
20:00
16 Mayıs
Almeria-Las Palmas
19:30
16 Mayıs
Racing Santander-Real Valladolid
19:30
16 Mayıs
Cultural Leones-Eibar
17:15
16 Mayıs
AD Ceuta FC-Malaga
17:15
16 Mayıs
Real Sociedad B-CD Mirandes
1-276'
16 Mayıs
Juve Stabia-Monza
21:00
16 Mayıs
Estoril-Benfica
22:30
16 Mayıs
Sporting CP-Gil Vicente
22:30
16 Mayıs
Famalicao-Alverca
22:30
16 Mayıs
Braga-Estrela da Amadora
20:00
16 Mayıs
Arouca-Tondela
20:00
16 Mayıs
FC Porto-Santa Clara
17:30
16 Mayıs
Nacional-V. Guimaraes
20:00
16 Mayıs
Gaziantep FK-Başakşehir
20:00
16 Mayıs
Moreirense-AVS
17:30
16 Mayıs
Chelsea-M.City
17:00
16 Mayıs
Werder Bremen-B. Dortmund
0-06'
16 Mayıs
Union Berlin-Augsburg
0-07'
16 Mayıs
St. Pauli-Wolfsburg
0-07'
16 Mayıs
FC Heidenheim-Mainz 05
0-17'
16 Mayıs
Freiburg-RB Leipzig
0-07'
16 Mayıs
E. Frankfurt-VfB Stuttgart
0-01'
16 Mayıs
Mönchengladbach-Hoffenheim
0-07'
16 Mayıs
Bayern Munih-FC Köln
0-05'
16 Mayıs
Leverkusen-Hamburger SV
0-07'
16 Mayıs
Granada-Burgos CF
19:30

Engelliler Haftası'nda özel sporcular ile üniversite öğrencileri bir araya geldi

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel sporcular ile üniversite öğrencileri spor aracılığıyla bir araya gelerek farkındalık mesajı verdi.

calendar 16 Mayıs 2026 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Ankara Bilim Üniversitesi işbirliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun açılış törenine federasyon başkanı Birol Aydın ile Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir katıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğindeki programda özel sporcular ile üniversite öğrencileri masa tenisi, bilek güreşi ve basketbol branşlarında düzenlenen etkinliklerde yer aldı.

Özel sporcuların toplum içerisindeki yeri, sporun birleştirici gücü ve farkındalık çalışmalarının önemi vurgulanan etkinlik kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileri ile Down Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Aydın, "Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte özel sporcularımız ile üniversite öğrencilerimizin aynı ortamda buluşması, birlikte spor yapması ve sosyal bağ kurması bizler adına son derece kıymetlidir. Sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Özel sporcularımıza her alanda destek olan ve her zaman yanımızda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
