Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 2025-26 sezonu şampiyonluğu sonrası gerçekleştirilen kutlamalarda, üstü açık takım otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a doğru ilerlerken büyük bir tehlikeyi son anda atlattı.
Galatasaray Lisesi'nden hareket eden üstü açık otobüs, binlerce taraftarın yoğun ilgisi eşliğinde şehir turu yaptı. Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol güzergahını takip eden sarı-kırmızılı kafile, yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından RAMS Park'a ulaştı.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Kutlama yolculuğu sırasında ise yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Galatasaraylı futbolcuları taşıyan üstü açık takım otobüsü, bir üst geçidin altından geçerken tehlikeli şekilde köprüye yaklaştı. Otobüsün üst kısmında bulunan futbolcular, son anda kafalarını eğerek olası bir facianın önüne geçti.
BÜYÜK TEHLİKE KIL PAYI ATLATILDI
Özellikle bazı oyuncuların üst geçide santimetrelerle yaklaşması kısa süreli paniğe neden olurken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Görüntülerde futbolcuların refleksle eğildiği ve büyük bir tehlikenin kıl payı atlatıldığı görüldü.
😱Galatasaray üstü açık takım otobüsünün, üst geçitin altından geçerken tehlike yaşadığı anlar. pic.twitter.com/O5qp3k7TZD
— Sporxtv (@sporxtv) May 15, 2026