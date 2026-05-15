Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a ilerleyen üstü açık takım otobüsü, bir üst geçitten geçerken futbolcuların kafalarını son anda eğmek zorunda kaldığı tehlikeli anlarla faciayı kıl payı atlattı.

calendar 15 Mayıs 2026 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 20:14
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 2025-26 sezonu şampiyonluğu sonrası gerçekleştirilen kutlamalarda, üstü açık takım otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a doğru ilerlerken büyük bir tehlikeyi son anda atlattı.

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden üstü açık otobüs, binlerce taraftarın yoğun ilgisi eşliğinde şehir turu yaptı. Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol güzergahını takip eden sarı-kırmızılı kafile, yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından RAMS Park'a ulaştı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Kutlama yolculuğu sırasında ise yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Galatasaraylı futbolcuları taşıyan üstü açık takım otobüsü, bir üst geçidin altından geçerken tehlikeli şekilde köprüye yaklaştı. Otobüsün üst kısmında bulunan futbolcular, son anda kafalarını eğerek olası bir facianın önüne geçti.

BÜYÜK TEHLİKE KIL PAYI ATLATILDI

Özellikle bazı oyuncuların üst geçide santimetrelerle yaklaşması kısa süreli paniğe neden olurken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Görüntülerde futbolcuların refleksle eğildiği ve büyük bir tehlikenin kıl payı atlatıldığı görüldü.   

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
