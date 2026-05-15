Jasikevicius: 'Olympiakos büyük favori!'

Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague Final Four'u öncesinde açıklamalarda bulundu.



Yeniden Final Four'da yer aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Jasikevicius, başarıyı hafife almadıklarını belirtti:



"Yeniden Final Four'da olduğumuz için çok mutluyuz. Bu başarıyı hafife almıyoruz ve takımı olabilecek en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bakalım oraya gidip iyi bir iş çıkarabilecek miyiz?"



"OLYMPIAKOS BÜYÜK FAVORİ"



Yarı finalde karşılaşacakları Olympiakos hakkında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, rakiplerinin büyük favori olduğunu ifade etti:



"Olympiakos sezonu 1. sırada bitirdi ve büyük bir favori. Biz kendi açımızdan doğru mentaliteyle hazırlanıp fiziksel olarak hazır olmayı hedefleyeceğiz. Bunu yapabildiğimiz zaman herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. Ama Olympiakos'un da aynı şekilde düşündüğüne eminim."



"FINAL FOUR'IN BİRİNCİ KURALI: ETKİLENME"



Final Four atmosferine de değinen Jasikevicius, konsantrasyonun önemine dikkat çekti:



"Final Four'un birinci kuralı oraya gittiğinizde atmosferden, medyadan, tüm detaylardan etkilenmemek ve dikkatinizi koruyarak fiziksel olarak en iyi seviyede olmalıyız. Her zaman olduğu gibi kesinlikle çok zor bir Final Four olacak."



"KENDİ YOLUMUZU BULMAYA ÇALIŞTIK"



Sezon içerisindeki gelişim süreçlerini anlatan deneyimli koç, takımın play-off öncesinde ritim yakaladığını söyledi:



"Her sezona, her aya farklı farklı bakmak gerekiyor. Yeni bir takımdık, takımdan ayrılan birçok isim vardı. Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Kazanırken de söylüyordum, geliştirmemiz gereken birçok yönümüz vardı."



"SAKATLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ"



Sakatlıkların kendilerini etkilediğini belirten Jasikevicius, özellikle play-off sürecinde takımın toparlandığını ifade etti:



"Sakatlıklar yaşadık ama şunu söyleyebilirim ki play-off öncesinde takım olarak bir araya geldik. Sağlıklı kalarak Zalgiris serisi öncesinde iyi bir duruma geldik. Şimdi tekrar geçen sezonki başarılarımızı tekrarlayabilecek miyiz hem EuroLeague'de hem de BSL'de bunu görmemiz gerekiyor."



"BAZEN OYUNCULAR DAHA YÜKSEK KONTRATA GİDEBİLİR"



Kadronun sürdürülebilirliği hakkında da konuşan Jasikevicius, bütçenin modern basketbolda belirleyici faktörlerden biri olduğunu söyledi:



"Benim açımdan en önemli şey devamlılık inşa etmek. Doğru insanlarla doğru yapıyı kurmayı hedefliyoruz. Burada para ve bütçe tabii ki bir faktör. Bazen oyuncular daha yüksek kontratlarla başka takımlara gitmek isteyebiliyorlar."



