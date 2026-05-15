15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 3 öneri

Fransız ekibi, mali sıkıntılar nedeniyle tüm futbolculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Greenwood, Medina, Gouiri gibi yıldızlar menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetimin bu isimleri başkan adaylarına ilettiği kaydedildi

calendar 15 Mayıs 2026 12:57 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 13:08
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de görevi devretmeye hazırlanan Sadettin Saran ve yönetimi, bu zamana kadar yürüttükleri transfer çalışmalarıyla ilgili başkan adaylarına bilgi vermişti.

Yönetim, menajerlerden gelen teklifleri de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletiyor. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Marsilya, Finansal Fair-Play konusunda yaşadığı sıkıntı sonrası tüm oyuncuları 'satılabilir' olarak belirledi. Fransız ekibi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Menajerler tarafından Mavi-Beyazlılar'ın önemli isimlerinden golcü Mason Greenwood ile Amine Gouiri ile sezon başında Lens'ten kiralanan ve zorunlu olarak 18 milyon Euro'ya bonservisi alınacak olan solak stoper Facundo Medina'nın Sarı-Lacivertliler'e önerildiği kaydedildi.

Yönetim, bu konuda herhangi bir adım atamayacaklarını belirtip menajerleri Yıldırım ve Safi'ye yönlendirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
