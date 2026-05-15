Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 3 öneri

Fenerbahçe'de görevi devretmeye hazırlanan Sadettin Saran ve yönetimi, bu zamana kadar yürüttükleri transfer çalışmalarıyla ilgili başkan adaylarına bilgi vermişti.
Yönetim, menajerlerden gelen teklifleri de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletiyor. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Marsilya, Finansal Fair-Play konusunda yaşadığı sıkıntı sonrası tüm oyuncuları 'satılabilir' olarak belirledi. Fransız ekibi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Menajerler tarafından Mavi-Beyazlılar'ın önemli isimlerinden golcü Mason Greenwood ile Amine Gouiri ile sezon başında Lens'ten kiralanan ve zorunlu olarak 18 milyon Euro'ya bonservisi alınacak olan solak stoper Facundo Medina'nın Sarı-Lacivertliler'e önerildiği kaydedildi.
Yönetim, bu konuda herhangi bir adım atamayacaklarını belirtip menajerleri Yıldırım ve Safi'ye yönlendirdi.
