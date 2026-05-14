14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1DA
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Carlo Ancelotti'ye yeni sözleşme

Brezilya Futbol Konfederasyonu, milli takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

calendar 14 Mayıs 2026 20:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brezilya Futbol Konfederasyonu, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı.

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Ancelotti'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. İtalyan teknik adam, 2030 Dünya Kupası'na kadar Brezilya Milli Takımı'nın başında kalacak.

66 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2025'in mayıs ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
