Carlo Ancelotti'ye yeni sözleşme

Brezilya Futbol Konfederasyonu, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı.
Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Ancelotti'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. İtalyan teknik adam, 2030 Dünya Kupası'na kadar Brezilya Milli Takımı'nın başında kalacak.
66 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2025'in mayıs ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
