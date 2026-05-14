14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
First Vienna FC-SW Bregenz
18:00
15 Mayıs
Pachuca-Club Universidad Nacional
04:00
14 Mayıs
Hobro-Aarhus Fremad
14:00
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
18:00
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
16:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
16:00
14 Mayıs
Kudrivka-Rukh Lviv
13:00
14 Mayıs
SV Stripfing-SV Austria Salzburg
0-0IPT
14 Mayıs
SKN St. Poelten-SPG HOGO Wels
18:00
14 Mayıs
Austria Wien II-Kapfenberger SV
18:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Austria Lustenau-SKU Amstetten
18:00
14 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-Liefering
18:00
14 Mayıs
Admira Wacker-Floridsdorfer AC
18:00
14 Mayıs
Sturm Graz II-Rapid Wien II
18:00
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Thun-Young Boys
17:30
14 Mayıs
Sion-Lugano
17:30
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
17:30
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Ljungskile-GIF Sundsvall
18:00

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferde karşı karşıya geldi. İki isim, Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı sarı-lacivertli takıma kazandırmak için harekete geçti.

14 Mayıs 2026 09:43
Haber: Sabah
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluk hasretine nokta koyamadı. 

2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerde gözler başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık seçimi için yarışacak. İki isim de seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım ve Safi, aynı yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.

JULIAN BRANDT SAVAŞI

Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde olan Julian Brandt, Borussia Dortmund'la çıkacağı son maçını bekliyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sözleşmesi sona erecek olan Alman 10 numara, 16 Mayıs Cumartesi günü Dortmund'un Werder Bremen'le ligin son haftasında oynayacağı maçın ardından transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
