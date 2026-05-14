Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluk hasretine nokta koyamadı.
2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerde gözler başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, başkanlık seçimi için yarışacak. İki isim de seçim tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yıldırım ve Safi, aynı yıldızın transferi için karşı karşıya geldi.
JULIAN BRANDT SAVAŞI
Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde olan Julian Brandt, Borussia Dortmund'la çıkacağı son maçını bekliyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Sözleşmesi sona erecek olan Alman 10 numara, 16 Mayıs Cumartesi günü Dortmund'un Werder Bremen'le ligin son haftasında oynayacağı maçın ardından transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.
Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferde karşı karşıya geldi. İki isim, Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı sarı-lacivertli takıma kazandırmak için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluk hasretine nokta koyamadı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor, kupada finalde!
-
9
Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!
-
8
Ernest Muçi'den geleceği için flaş açıklama
-
7
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
-
6
Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!
-
5
Galatasaray'da 5'i bir yerdenin şifresi takviye!
-
4
Trabzonspor'dan Türkiye Kupası finali için TFF'ye başvuru
-
3
Manchester United'da Onana kararı!
-
2
İşte 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar
-
1
Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!
- 10:21 Beşiktaş'ta kanada yeni aday
- 10:20 Galatasaray'dan Lemina için yeni sözleşme kararı!
- 09:46 Cavaliers, Pistons'a karşı uzatmada ayakta kaldı, seride 3-2 öne geçti
- 09:43 Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak hedefi: Julian Brandt
- 09:34 Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya yakın!
- 09:31 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
- 09:26 Galatasaray'ın 1 kupası 50 milyon euro!
- 09:08 Beşiktaş kanatları yeniliyor
- 09:01 Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor
- 08:51 Fenerbahçe'ye Leao'nun yanında Tomori sürprizi!
- 08:37 Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!
- 08:35 Beşiktaş'ta yerli harekatı!
- 08:25 Marco Asensio için ayrılık ihtimali! Gözü seçimde
- 08:24 Galatasaray'ın altın çağında 4 vazgeçilmez
- 08:19 Galatasaray'da 5'i bir yerdenin şifresi takviye!
- 08:11 Galatasaray'dan 65 milyon euro'luk hamle: Xavi Simons!
- 01:09 Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
- 00:47 Wagner Pina: ''En iyi maçımız değildi''
- 00:31 İskoçya'da şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı
- 00:25 İran Milli Futbol Takımı için Tahran'da tören düzenlendi
- 00:22 Roma Açık'ta sürpriz veda
- 00:21 Şampiyon Barcelona'dan kayıp
- 00:18 Genç milli güreşçi Ömer Arslan'dan madalya
- 00:15 Para milli judocular Kazakistan'dan 5 madalya ile dönüyor
- 00:12 Milli bilek güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda madalya şov!
- 00:01 Fransa'da şampiyon PSG!
- 23:59 Panathinaikos, kendi evindeki Final-Four'da yok!
- 23:54 Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!
- 23:28 Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 18. kez finalde
- 23:23 Ozan Tufan'dan A Milli Takım açıklaması
- 23:23 Fatih Tekke: "Bunlar hoca kovduracak maçlar!"
- 23:17 Inter, Lazio'yu yıktı ve İtalya Kupası'nı kazandı!
- 23:02 Felipe Augusto: "Kupa için sabırsızım"
- 22:55 Metin Diyadin: "Önemli olan ligde kalmak"
- 22:55 Trabzonspor'dan Türkiye Kupası finali için TFF'ye başvuru
- 22:51 Ernest Muçi'den geleceği için flaş açıklama
- 22:47 İşte 2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar
- 22:26 Trabzonspor, kupada finalde!
- 21:56 Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan döndü!
- 21:33 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda çifte madalya!
- 21:27 Osimhen için Real Madrid açıklaması
- 21:26 Milliler, Dünya Şampiyonası hayalini zora soktu
- 21:11 Fenerbahçe'de özel buluşma
- 21:04 Basketbol derbisinde kazanan Beşiktaş!
- 20:54 Arda Turan'ın maçında 3 kez hava saldırısı alarmı
- 20:33 Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı
- 20:01 Devlet Bahçeli'den talimat: Fatih Terim Müzesi
- 19:27 Gençlerbirliği - Trabzonspor: 11'ler
- 19:16 Nenad Bjelica için CSKA açıklaması!
- 18:30 Galatasaray'a Jonathan Rowe için dev rakip!
- 18:18 Manchester United'da Carrick için sözleşme hamlesi
- 18:17 Manchester United'da Onana kararı!
- 17:58 Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı: Tutuklama kararı!
- 17:38 Kenan Yıldız: "Vlahovic'in kalmasını istedim"
- 17:20 Ismaily SC'de tarihi yıkım: 68 yıl sonra küme düştü
- 17:19 Domenico Tedesco için Eintracht Frankfurt gelişmesi!
- 16:59 Juan: "Göztepe'de çok mutluyum"
- 16:55 Lukaku ile Napoli yollarını ayırıyor! Türkiye ihtimali gündemde
- 16:55 Sefer Yılmaz: "Çocuklar çok inandı"
- 16:50 Pep Guardiola'dan Lamine Yamal'a destek!
Şampiyon Barcelona'dan kayıp
Fransa'da şampiyon PSG!
Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor!
Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan döndü!
Manchester United'da Carrick için sözleşme hamlesi
Manchester United'da Onana kararı!
Kenan Yıldız: "Vlahovic'in kalmasını istedim"
Lukaku ile Napoli yollarını ayırıyor! Türkiye ihtimali gündemde
Pep Guardiola'dan Lamine Yamal'a destek!
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27