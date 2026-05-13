13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Domenico Tedesco için Eintracht Frankfurt gelişmesi!

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

calendar 13 Mayıs 2026 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Eintracht Frankfurt, sezon sonunda İspanyol teknik adam ile yollarını ayırabilir.

Alman ekibi, Albert Riera için bu ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

TEDESCO DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.

40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
