13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Ismaily SC'de tarihi yıkım: 68 yıl sonra küme düştü

Mısır Premier Ligi'nde Wadi Degla'ya 2-1 mağlup olan Ismaily SC, 1957/58 sezonunun ardından ilk kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Böylece kulüp, tam 68 yıl sonra yeniden ikinci lige geriledi.

calendar 13 Mayıs 2026 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ismaily SC'de tarihi yıkım: 68 yıl sonra küme düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mısır Premier Ligi'nde Ismaily SC'nin küme düşmesi kesinleşti.

Wadi Degla karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan ekip, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek.

Khaled Galal'ın çalıştırdığı ve küme düşme hattının son sırasında yer alan Ismaily, bu yenilginin ardından 19 puanda kaldı. Ligde son üç haftaya girilmiş olmasına rağmen takımın ligde kalma ihtimali ortadan kalktı.

Kulüp, son şampiyonluğunu 2001/02 sezonunda kazanmıştı. Tarihinde üç Mısır Ligi şampiyonluğu bulunan Ismaily, iki kez de Mısır Kupası'nı müzesine götürdü. Ayrıca 1969 yılında Afrika Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak bu başarıyı elde eden ilk Mısır temsilcisi olmuştu.

Ismaily, daha önce yalnızca 1957/58 sezonunda küme düşme yaşamıştı. Son dönemde ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen kulüp, taraftarlardan maddi destek alabilmek için banka hesap bilgilerini paylaşmıştı.

Öte yandan Wadi Degla, aldığı galibiyetle puanını 48'e çıkardı ve ligde kalma yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.