Ismaily SC'de tarihi yıkım: 68 yıl sonra küme düştü

Mısır Premier Ligi'nde Ismaily SC'nin küme düşmesi kesinleşti.



Wadi Degla karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan ekip, gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek.



Khaled Galal'ın çalıştırdığı ve küme düşme hattının son sırasında yer alan Ismaily, bu yenilginin ardından 19 puanda kaldı. Ligde son üç haftaya girilmiş olmasına rağmen takımın ligde kalma ihtimali ortadan kalktı.



Kulüp, son şampiyonluğunu 2001/02 sezonunda kazanmıştı. Tarihinde üç Mısır Ligi şampiyonluğu bulunan Ismaily, iki kez de Mısır Kupası'nı müzesine götürdü. Ayrıca 1969 yılında Afrika Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak bu başarıyı elde eden ilk Mısır temsilcisi olmuştu.



Ismaily, daha önce yalnızca 1957/58 sezonunda küme düşme yaşamıştı. Son dönemde ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen kulüp, taraftarlardan maddi destek alabilmek için banka hesap bilgilerini paylaşmıştı.



Öte yandan Wadi Degla, aldığı galibiyetle puanını 48'e çıkardı ve ligde kalma yarışındaki iddiasını devam ettirdi.



