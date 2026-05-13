Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı: Tutuklama kararı!

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Y.Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İ.B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi.
Torreira ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Y.Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırının hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Y.Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.
TAKSİDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı.
Y.Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'
Gözaltına alınan Y.Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İ.B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.
TORREIRA'NIN POLİSE İFADESİ
Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İ.B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Y.Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.
Lucas Torreira, karakoldaki ifadesinde "Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekinmek istediğini söyledi onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onunda fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim." dedi.
ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü E.S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Y.Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Lucas Torreira'ya yumrukla saldıran şahıs tutuklandı.
