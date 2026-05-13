Dursun Özbek: 'Bizi engellemek ve durdurmak isteyenler oldu'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında hem şampiyonluk hem de yaklaşan seçim süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tek aday olarak seçime girmeye hazırlanan Özbek, yeni dönemde hedeflerin büyüdüğünü vurgularken, 26. şampiyonluk kutlaması için de taraftara çağrı yaptı.
"TEBRİKLERİMİ GÖNDERİYORUM!"
şampiyonlukla ilgili konuşan Dursun Özbek "Her mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz. Futbol takımımız, üst üste 4'üncü 26'ıncı şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hoca olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza tebriklerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum." dedi.
"36. ŞAMPİYONLUK.. PARDON..."
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, cuma günü RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36, pardon ağzımdan çıktı, bunda bir iş var. 26'ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız."
"İKİ SENE DAHA GÖREVE TALİBİZ"
Göreve gelişlerinin üzerinden yaklaşık 23 ay geçtiğini hatırlatan Özbek, yönetimiyle birlikte yeniden aday olduklarını söyledi.
"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. İki sene daha bu göreve talibiz."
"BU BÖYLE BİLİNSİN!"
Özbek ayrıca, yeni dönemde yönetim listesinde yer almayacak isimlere de teşekkür etti.
"Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."
"BİZİ DURDURMAK İSTEYENLER OLDU!"
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Galatasaray Başkanı, kulübün geleceğine dair iddialı hedefler ortaya koydu.
"Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız."
"GELECEĞİN GALATASARAY'I"
Yeni seçim dönemi sloganlarını da açıklayan Özbek, "Geleceğin Galatasaray'ı" vurgusu yaptı.
"Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray'ı' olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelenlere pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız."
16 MAYIS'TA YENİ PROJELER AÇIKLANACAK
Dursun Özbek, konuşmasının devamında yeni dönem projelerinin tarihini duyurdu.
"Ben bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için bir saniye durmadan çalışacağız. 16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız."
23 MAYIS'TAKİ SEÇİME DAVET!
Dursun Özbek son olarak "2024 yılında seçilen yönetim görev süresini doldurdu. Hizmet için elinden geleni yaptı. 2026-2028 dönemi için de arkadaşlarımızla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmak için yetki ve destek isteyeceğiz. Özellikle bugün geldiğimiz noktada, önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, çocuklarımıza torunlarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. 23 Mayıs'taki seçime herkesi davet ediyorum. Bu seçimler şölendir. Orada hep beraber olalım." ifadelerini kullandı.
